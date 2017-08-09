Поэтесса из Нижнего Тагила примет участие в международной Волошинской премии (ФОТО)

Сейчас тагильчанка проживает в Санкт-Петербурге, сообщает агентство новостей «Между Строк». На конкурс поэтессу выдвинул уральский поэт Виталий Кальпиди. В 2017 году в премии примут участие 55 человек, из Свердловской области подали заявки еще двое литераторов. Как рассказала сама Елена Ионова, к своим произведениям она очень требовательна. Для нее опыт участия в премии станет ответственным и приятным событием.