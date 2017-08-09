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Posted 9 августа 2017, 09:20

Published 9 августа 2017, 09:20

Modified 3 августа 2022, 23:54

Updated 3 августа 2022, 23:54

Поэтесса из Нижнего Тагила примет участие в международной Волошинской премии (ФОТО)

9 августа 2017, 09:20
Уроженка Нижнего Тагила Елена Ионова примет участие в одной из самых известных премий среди литераторов.

Нижнетагильская поэтесса Елена Ионова стала номинанткой на международную Волошинскую премию. Это одна из самых престижных и знаменитых премий среди поэтов и писателей, которая была утверждена в 2008 году. Конкурс проходит ежегодно, участникам вручаются награды в категориях «Лучшая поэтическая книга прошедшего года», «За сохранение традиций русской поэзии», «За вклад в культуру».

Свой сборник стихов «Город N и его окрестности» Елена писала 4 года. Книга описывает жизнь в рабочем поселке, который за короткое время достиг второго места в списке крупных городов Свердловской области. В сюжете описан лирический мир, в котором переплетаются божественные откровения и сцены из библии.

Фото: «Между Строк»

Сейчас тагильчанка проживает в Санкт-Петербурге, сообщает агентство новостей «Между Строк». На конкурс поэтессу выдвинул уральский поэт Виталий Кальпиди. В 2017 году в премии примут участие 55 человек, из Свердловской области подали заявки еще двое литераторов. Как рассказала сама Елена Ионова, к своим произведениям она очень требовательна. Для нее опыт участия в премии станет ответственным и приятным событием.

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