20 любителей поэзии сразились в словесной битве: классиков или современников больше любят в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

Posted 14 августа 2017, 12:00
Published 14 августа 2017, 12:00
Modified 3 августа 2022, 23:54
Updated 3 августа 2022, 23:54
В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Стихи на барной стойке» прошли VI Поэтические чтения. На этот раз чтения прошли в форме поэтической дуэли.
Участники чтений поделились на две команды: классиков и современников. Дуэль состояла из двух раундов. Чтецов оценивало жюри, в состав которых входили журналисты, а также «Королева красоты - мисс Черноземье-2017» Анастасия Тоболкина.
В каждом раунде была задана определенная тема. В первом раунде по два дуэлянта от разных команд читали классические и современные стихотворения на тему смерти. Во втором - звучала пейзажная лирика. Темы определили сами участники с помощью интернет-голосования в группе проекта.
Оценивать членам жюри предлагалось только лишь на основе внутреннего ощущения: затронуло или нет.
Было здорово! Интересно послушать стихи известных поэтов и чтецов, которые читали стихотворения собственного сочинения. Видно было, что для участников это не просто обычное участие, а что-то большее, важное. Волнение, которое чувствовалось вначале любого чтения, в процессе подачи текста затихало. Каждый словно вживался в роль того, о ком говорил. Было захватывающе рассказала журналисту TagilCity.ru Анастасия Тоболкина.
В каждой команде было по десять человек. Это и актеры, и поэты, и художники, и музыканты, а также другие любители поэзии. От команды классиков продекламировать великие произведения заявилась одна из ведущих актрис Драматического театра - Марианна Булыгина.
Всегда волнуюсь, когда выхожу к зрителям и слушателям сказать о чем -то своем. И пусть даже словами других авторов. Не устаю поражаться гениальности, как классиков, так и современников. Что и подтверждают такие вот чтецкие тусовочки отметила Марианна Булыгина.
Волнение испытывали даже даже те, для кого выступать перед зрителем - привычное дело.
Это нечто невероятное! Мы, конечно, такого выхода из зоны комфорта не ожидали. Когда ты читаешь на сцене, то ты прикрыт режиссером, педагогом, музыкой и софитами. И намного проще. А тут - ты голый, на расстоянии протянутой руки от зрителя, и он не обязан на тебя реагировать: и нервы сдают и руки подводят. Но зато такая честность, такие ощущения поделилась руководитель театральной студии Надежда Рыбина.
В первом раунде каждая команда получила одинаковое количество баллов. Во втором раунде определился победитель. С перевесом в один балл победила команда современников. Все участники получили памятные призы от партнеров чтений.
© Камила Мориак, TagilCity.ru