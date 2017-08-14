tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2017, 12:00

Published 14 августа 2017, 12:00

Modified 3 августа 2022, 23:54

Updated 3 августа 2022, 23:54

20 любителей поэзии сразились в словесной битве: классиков или современников больше любят в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

14 августа 2017, 12:00
20 любителей поэзии сразились в поэтической дуэли в одном из баров Нижнего Тагила. С разницей в 1 балл победила команда современников.

В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Стихи на барной стойке» прошли VI Поэтические чтения. На этот раз чтения прошли в форме поэтической дуэли.

Участники чтений поделились на две команды: классиков и современников. Дуэль состояла из двух раундов. Чтецов оценивало жюри, в состав которых входили журналисты, а также «Королева красоты - мисс Черноземье-2017» Анастасия Тоболкина.

В каждом раунде была задана определенная тема. В первом раунде по два дуэлянта от разных команд читали классические и современные стихотворения на тему смерти. Во втором - звучала пейзажная лирика. Темы определили сами участники с помощью интернет-голосования в группе проекта.

Оценивать членам жюри предлагалось только лишь на основе внутреннего ощущения: затронуло или нет.

Было здорово! Интересно послушать стихи известных поэтов и чтецов, которые читали стихотворения собственного сочинения. Видно было, что для участников это не просто обычное участие, а что-то большее, важное. Волнение, которое чувствовалось вначале любого чтения, в процессе подачи текста затихало. Каждый словно вживался в роль того, о ком говорил. Было захватывающе рассказала журналисту TagilCity.ru Анастасия Тоболкина.

В каждой команде было по десять человек. Это и актеры, и поэты, и художники, и музыканты, а также другие любители поэзии. От команды классиков продекламировать великие произведения заявилась одна из ведущих актрис Драматического театра - Марианна Булыгина.

Всегда волнуюсь, когда выхожу к зрителям и слушателям сказать о чем -то своем. И пусть даже словами других авторов. Не устаю поражаться гениальности, как классиков, так и современников. Что и подтверждают такие вот чтецкие тусовочки отметила Марианна Булыгина.

Волнение испытывали даже даже те, для кого выступать перед зрителем - привычное дело.

Это нечто невероятное! Мы, конечно, такого выхода из зоны комфорта не ожидали. Когда ты читаешь на сцене, то ты прикрыт режиссером, педагогом, музыкой и софитами. И намного проще. А тут - ты голый, на расстоянии протянутой руки от зрителя, и он не обязан на тебя реагировать: и нервы сдают и руки подводят. Но зато такая честность, такие ощущения поделилась руководитель театральной студии Надежда Рыбина.

В первом раунде каждая команда получила одинаковое количество баллов. Во втором раунде определился победитель. С перевесом в один балл победила команда современников. Все участники получили памятные призы от партнеров чтений.

© Камила Мориак, TagilCity.ru

#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Отдых#Концерт#Литература#Поэзия#Вечеринка#Стихи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика