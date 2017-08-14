20 любителей поэзии сразились в словесной битве: классиков или современников больше любят в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

Это нечто невероятное! Мы, конечно, такого выхода из зоны комфорта не ожидали. Когда ты читаешь на сцене, то ты прикрыт режиссером, педагогом, музыкой и софитами. И намного проще. А тут - ты голый, на расстоянии протянутой руки от зрителя, и он не обязан на тебя реагировать: и нервы сдают и руки подводят. Но зато такая честность, такие ощущения поделилась руководитель театральной студии Надежда Рыбина.