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Posted 9 сентября 2017, 08:45

Published 9 сентября 2017, 08:45

Modified 3 августа 2022, 23:52

Updated 3 августа 2022, 23:52

Иномарка слетела в кювет напротив «Металлург-Форума» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 сентября 2017, 08:45
Иномарка слетела с дороги на Новой Кушве в Нижнем Тагиле. Сейчас устанавливаются подробности аварии.

Днем 9 сентября в районе Новой Кушвы иномарка съехала с дороги в кювет. ДТП произошло при повороте в частный сектор напротив спортивного комплекса «Металлург-Форум». Возможно, водитель не смог справиться с управлением легковушкой на мокрой дороге.

Для выяснения обстоятельств на месте происшествия уже находятся сотрудники полиции. Чуть позже будет установлена причина аварии и ущерб, нанесенный автомобилю.

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#Общество#Происшествия#ДТП#Авто#Полиция#Легковые авто
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