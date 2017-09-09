Иномарка слетела в кювет напротив «Металлург-Форума» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Днем 9 сентября в районе Новой Кушвы иномарка съехала с дороги в кювет. ДТП произошло при повороте в частный сектор напротив спортивного комплекса «Металлург-Форум». Возможно, водитель не смог справиться с управлением легковушкой на мокрой дороге.