Дело экс-министра транспорта и связи Свердловской области рассмотрят 27 сентября

Таким образом, чиновник мог управлять через доверенных лиц вышеупомянутыми компаниями. Предполагается, что Сидоренко в первую очередь предоставлял «своим» компаниям информацию о предстоящих строительствах и ремонтах дорог в уральском регионе, а также давал указания и рекомендации руководителям организаций. В связи с чем, его компании выигрывал аукционы. После чего с организациями Сидоренко заключались государственные и муниципалитетные контракты.