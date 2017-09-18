Дело экс-министра транспорта и связи Свердловской области рассмотрят 27 сентября

Posted 18 сентября 2017, 13:00
Published 18 сентября 2017, 13:00
Modified 24 февраля, 12:27
Updated 24 февраля, 12:27
Сидоренко обвиняют в незаконном предпринимательстве. Следствие полагает, что экс-министр был фактическим владельцем ООО «УралТрансПетролиум», а также владел долей в 70% компании «УралДорТехнологии». Причем, у первой компании учредителем считался брат Сидоренко, а доля второй организации оформлена на тещу экс-министра.
Таким образом, чиновник мог управлять через доверенных лиц вышеупомянутыми компаниями. Предполагается, что Сидоренко в первую очередь предоставлял «своим» компаниям информацию о предстоящих строительствах и ремонтах дорог в уральском регионе, а также давал указания и рекомендации руководителям организаций. В связи с чем, его компании выигрывал аукционы. После чего с организациями Сидоренко заключались государственные и муниципалитетные контракты.
Следствие также полагает, что экс-министр занимался контролем в сферах информационных технологий, почтовой связи и транспорта, пишет ИА «ТАСС».
© TagilCity.ru