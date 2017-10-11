Внимание! У нас изменился адрес в Москве! Наш новый адрес: ул. Деловая 18, ворота №3, 2 этаж.

Внимание! У нас изменился адрес в Москве! Наш новый адрес: ул. Деловая 18, ворота №3, 2 этаж. Бесплатная доставка: Для жителей Нижнего Тагила и Тюмени при заказе продукции на любую сумму -...

Внимание! У нас изменился адрес в Москве! Наш новый адрес: ул. Деловая 18, ворота №3, 2 этаж. Бесплатная доставка: Для жителей Нижнего Тагила и Тюмени при заказе продукции на любую сумму - доставка бесплатно! Бесплатная доставка действует для всех жителей Екатеринбурга, сделавших заказ от 1000 рублей! Бесплатная доставка действует для всех жителей Москвы, сделавших заказ от 3000 рублей! ООО «Химпром», является официальным дистрибьютором ООО Научно Производственной Фирмы «Геникс» в Свердловской и Тюменской областях.