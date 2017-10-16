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Posted 16 октября 2017,, 18:33

Published 16 октября 2017,, 18:33

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Электронная база захоронений заработала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 октября 2017, 18:33
Поиск могилы умершего человека в Нижнем Тагиле стал проще. В городе запустили ресурс, который является электронной базой захоронений.

На сайте отдела мэрии Нижнего Тагила по эксплуатации и содержанию захоронений запустили ресурс, который позволяет найти место, где похоронен человек.

Поиск происходит по фамилии и имени, в результаты выводится фотография памятника, координаты захоронения и местоположение на карте.

Электронная база захоронений будет постепенно пополняться. На данный момент остаются неопознанные и безымянные памятники, о которых тагильчан просят сообщать через специальную форму.

#Общество#Нижний Тагил#Денис Объедкин#Смерть#Поиск#Интернет#Сайт#Кладбище#Могила#База данных#Захоронение
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