Электронная база захоронений заработала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Posted 16 октября 2017,, 18:33
Published 16 октября 2017,, 18:33
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
На сайте отдела мэрии Нижнего Тагила по эксплуатации и содержанию захоронений запустили ресурс, который позволяет найти место, где похоронен человек.
Поиск происходит по фамилии и имени, в результаты выводится фотография памятника, координаты захоронения и местоположение на карте.
Электронная база захоронений будет постепенно пополняться. На данный момент остаются неопознанные и безымянные памятники, о которых тагильчан просят сообщать через специальную форму.