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Posted 26 октября 2017, 17:40

Published 26 октября 2017, 17:40

Modified 3 августа 2022, 23:49

Updated 3 августа 2022, 23:49

96 килограммов мяса уничтожено Россельхознадзором в Екатеринбурге

26 октября 2017, 17:40
Областной Россельхознадзор и екатеринбургское управление ФСБ проверили торговую базу на Комсомольской. По результатам проверки предприятие лишилось 96 килограммов мяса.

Торговую базу «Екатеринбургобщепит» проверили сотрудники Россельхознадзора Свердловской области и ФСБ. В ходе проверки было обнаружено нелегальное мясо.

На продукцию отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, следовательно она не проходила экспертизу и проверку на безопасность употребления в пищу.

Как передаёт «ЕТВ», торговая база на Комсомольской лишилась 96 кг мяса. В это число вошли 20 кг мяса индюков, 51 килограмм куриного мяса и 25 килограмм субпродуктов.

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#Новости УрФО#Проверка#Свердловская область#Животные#Продукты#Здоровье#ФСБ#Россельхознадзор#Мясо
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