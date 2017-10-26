96 килограммов мяса уничтожено Россельхознадзором в Екатеринбурге

Posted 26 октября 2017, 17:40
Published 26 октября 2017, 17:40
Modified 3 августа 2022, 23:49
Updated 3 августа 2022, 23:49
Торговую базу «Екатеринбургобщепит» проверили сотрудники Россельхознадзора Свердловской области и ФСБ. В ходе проверки было обнаружено нелегальное мясо.
На продукцию отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, следовательно она не проходила экспертизу и проверку на безопасность употребления в пищу.
Как передаёт «ЕТВ», торговая база на Комсомольской лишилась 96 кг мяса. В это число вошли 20 кг мяса индюков, 51 килограмм куриного мяса и 25 килограмм субпродуктов.
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