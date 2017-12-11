Обозреватель цен МагаЗилла: лучший помощник для интернет-покупок

Posted 11 декабря 2017,, 08:00
Published 11 декабря 2017,, 08:00
Modified Вчера, 19:44
Updated Вчера, 19:44
Обозреватель цен создан, чтобы сэкономить время и деньги пользователей. В базе МагаЗиллы собраны предложения сотен онлайн-магазинов, и система может выбрать подходящий товар за несколько секунд. У сайта есть несколько удобных функций подбора будущих покупок:
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Еще одно преимущество агрегатора цен — полнота информации обо всех товарах. Продукция, собранная в базе MagaZilla, снабжается:
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