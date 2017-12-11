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Posted 11 декабря 2017,, 08:00

Published 11 декабря 2017,, 08:00

Modified Вчера, 19:44

Updated Вчера, 19:44

Обозреватель цен МагаЗилла: лучший помощник для интернет-покупок

11 декабря 2017, 08:00
Хотите сэкономить на покупках через интернет? Онлайн-магазины могут предлагать самые разные товары — от настенных ЖК телевизоров до детского питания, — и разница в стоимости у разных продавцов может доходить до 30%. Как покупать выгодно и не переплачивать? Ответить на все вопросы поможет MagaZilla.

Обозреватель цен создан, чтобы сэкономить время и деньги пользователей. В базе МагаЗиллы собраны предложения сотен онлайн-магазинов, и система может выбрать подходящий товар за несколько секунд. У сайта есть несколько удобных функций подбора будущих покупок:

  • поиск по названию, модели и характеристикам;
  • динамическая сравнительная таблица;
  • полезные статьи, советы и рекомендации по выбору товаров разных категорий.

Самая главная и полезная опция МагаЗиллы — выдача списка цен разных продавцов для каждого товара. Воспользуйтесь любым видом поиска на сайте, и для каждого полученного результата будет составлен список актуальных предложений.

Еще одно преимущество агрегатора цен — полнота информации обо всех товарах. Продукция, собранная в базе MagaZilla, снабжается:

  • исчерпывающими техническими характеристиками, ссылками на инструкции и сайты производителей;
  • списками расходных материалов и совместимых аксессуаров;
  • качественными фото, видеопрезентациями, обзорами;
  • вопросами, рейтингами и отзывами покупателей.

Также сохраняется история поиска, есть возможность составить список избранных товаров. Для более комфортного поиска лучших условий доставки система определяет город пользователя и в ТОПе выдачи магазинов располагает самые удобные варианты.

Что можно купить с обозревателем цен?

МагаЗилла поможет сэкономить на покупке самых разных вещей. В каталоге агрегатора присутствуют все виды электроники и бытовой техники, гаджеты, аксессуары, инструменты, спорттовары, строительные материалы, все для транспорта, товары для детей и домашних любимцев, а также многое другое.

MagaZilla не рекламирует и не продает товары — сайт предоставляет полезную и актуальную информацию, помогая сделать правильный выбор. С обозревателем цен шопинг в интернете станет легким, быстрым и приятным занятием. Не переплачивайте — ищите лучшие товары и онлайн-магазины с МагаЗиллой!

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