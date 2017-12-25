Новинки итальянского ресторана

Posted 25 декабря 2017,, 08:15
Published 25 декабря 2017,, 08:15
Modified Вчера, 19:43
Updated Вчера, 19:43
Большой перечень блюд, приготовленных по традиционным рецептам, предлагаются по демократичным ценам и с бесплатной доставкой по городу при сумме заказа от 500 рублей.
Оформив на доставку пиццы онлайн заказ, вы избавляете себя от хлопот по приготовлению и поиску свежей вкусной еды. К тому же курьер привезет блюдо ещё горячим по любому адресу, хоть в отель или съемную квартиру.
Мировая кулинария постоянно развивается, находя новые оттенки традиционного вкуса и изобретая совершенно новые блюда. Наиболее интересные блюда объединили в себе достижения различных кухонь мира. Так возникли:
Не секрет, что американцы очень полюбили итальянскую пиццу. Они внесли в неё свои изменения. Так появилась пицца «Гавайи» — кусочки ананаса и кунжут привнесли в неё свежесть и легкую терпкость, проявляя совершенно необычный вкус.
На создание ролл-лазаньи кулинаров вдохновила эстетичная японская кухня. Формирование лазаньи в виде роллов улучшило внешний вид блюда и открыло новые возможности в его ресторанной подаче.
Десертная пицца — модное блюдо. В нем пицца раскрылась совершенно с иной стороны. Она может быть сладкой и очень вкусной. Любителям итальянской кухни это решение понравилось.
Закрытая пицца кальцоне представляет собой фактически грузинскую лепешку. Так почему бы не попробовать своеобразный гибрид, где используется тесто для пиццы, а начинка представляет собой смесь сулугуни и Адыгейского сыра.
Как известно, пасту можно сделать с бесконечным множеством начинок. Поэтому и американское изобретение сыр Филадельфия очень гармонично вписалось в блюдо.
К Новому Году заведение проводит акцию — «Новогодний сет». Это четыре пиццы, являющиеся хитами заведения, общая скидка на них составляет 15%. При заказе на 1300 рублей, в подарок заведение угощает пиццей Портобелло. А заказав на сумму 1000 рублей — литром морса.
Доставка еды Перчини в Новосибирске доставляет пиццу в течение часа в места, указанные на карте доставки. Если заказ забирается самостоятельно, на него предоставляется 10% скидка.
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