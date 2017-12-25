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Posted 25 декабря 2017,, 08:15

Published 25 декабря 2017,, 08:15

Modified Вчера, 19:43

Updated Вчера, 19:43

Новинки итальянского ресторана

25 декабря 2017, 08:15
Сегодня гости города Новосибирска могут попробовать блюда итальянской кухни по выгодной цене, воспользовавшись услугами службы доставки онлайн-ресторана.

Большой перечень блюд, приготовленных по традиционным рецептам, предлагаются по демократичным ценам и с бесплатной доставкой по городу при сумме заказа от 500 рублей.

Оформив на доставку пиццы онлайн заказ, вы избавляете себя от хлопот по приготовлению и поиску свежей вкусной еды. К тому же курьер привезет блюдо ещё горячим по любому адресу, хоть в отель или съемную квартиру.

Новинки итальянской кухни

Мировая кулинария постоянно развивается, находя новые оттенки традиционного вкуса и изобретая совершенно новые блюда. Наиболее интересные блюда объединили в себе достижения различных кухонь мира. Так возникли:

  • пицца «Гавайи»;
  • ролл-лазаньи;
  • десертная пицца;
  • кальцоне а-ля хачапури;
  • паста «Филадельфия с беконом» и т. д.

Не секрет, что американцы очень полюбили итальянскую пиццу. Они внесли в неё свои изменения. Так появилась пицца «Гавайи» — кусочки ананаса и кунжут привнесли в неё свежесть и легкую терпкость, проявляя совершенно необычный вкус.

На создание ролл-лазаньи кулинаров вдохновила эстетичная японская кухня. Формирование лазаньи в виде роллов улучшило внешний вид блюда и открыло новые возможности в его ресторанной подаче.

Десертная пицца — модное блюдо. В нем пицца раскрылась совершенно с иной стороны. Она может быть сладкой и очень вкусной. Любителям итальянской кухни это решение понравилось.

Закрытая пицца кальцоне представляет собой фактически грузинскую лепешку. Так почему бы не попробовать своеобразный гибрид, где используется тесто для пиццы, а начинка представляет собой смесь сулугуни и Адыгейского сыра.

Как известно, пасту можно сделать с бесконечным множеством начинок. Поэтому и американское изобретение сыр Филадельфия очень гармонично вписалось в блюдо.

Уникальное новогоднее предложение

К Новому Году заведение проводит акцию — «Новогодний сет». Это четыре пиццы, являющиеся хитами заведения, общая скидка на них составляет 15%. При заказе на 1300 рублей, в подарок заведение угощает пиццей Портобелло. А заказав на сумму 1000 рублей — литром морса.

Доставка еды Перчини в Новосибирске доставляет пиццу в течение часа в места, указанные на карте доставки. Если заказ забирается самостоятельно, на него предоставляется 10% скидка.

ООО «Формула»

ОГРН 1087453009533 ИНН 7453200970

630120, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1 офис 7

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