Как приобрести жилье в строящемся доме в ЖК «Миллениум»?

Posted 5 февраля 2018,, 08:50
Published 5 февраля 2018,, 08:50
Modified Вчера, 19:41
Updated Вчера, 19:41
Локация одинаково интересна активным молодым людям и семьям с детьми. Приятным бонусом является невысокая стоимость квадратного метра в некоторых проектах, одним из которых является жилой комплекс «Миллениум» от компании «36 Трест».
Монолитные строящиеся дома на Парнасе предлагают однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры, а также студии. На стадии возведения застройщик в ЖК «Миллениум» продает жилье по привлекательным ценам. Продажи открыты в двух секциях 24-этажного дома. Сделки проводятся в строго в соответствии с 214-ФЗ. Договор долевого участия регистрируется в Росреестре.
В общей сложности в жилом комплексе «Миллениум» реализуется 496 квартир площадью 26-120 кв. м., а также объекты коммерческой недвижимости площадью от 52 до 141 кв. м. Для коммерческих помещений предусмотрены отдельные входные группы.
Все квартиры передаются покупателям с предчистовой отделкой, в студиях выполнен ремонт «под ключ».
В новом жилом доме девелопер «36 Трест» предусмотрел комфортные условия проживания для будущих новоселов:
Планируемый срок завершения строительных работ — 4 квартал 2018 года.
Строительная компания «36 Трест» предлагает приобрести жилье в ЖК «Миллениум» по цене от 75 тысяч рублей за «квадрат», что является одним из самых выгодных предложений в локации в шаговой доступности от метро.
Рассрочка от застройщика предоставляется до декабря 2018 года. При внесении первого платежа в размере 70% от стоимости недвижимости по договору рассрочка без процентов. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 30% от цены жилья.
Менеджер в офисе компании ведет с каждым клиентом индивидуальную работу, в том числе по вопросам ипотечного кредитования в банках-партнерах. Специалист застройщика готов рассчитать наиболее выгодный вариант ипотеки, помочь с заполнением и сбором документов для подачи заявки в финансовое учреждение. Погасить часть займа или первоначальный взнос можно за счет средств материнского капитала.
Строящаяся новостройка «Миллениум» — это прекрасный шанс для приобретения собственной квартиры в качественном проекте.