Как приобрести жилье в строящемся доме в ЖК «Миллениум»?

Менеджер в офисе компании ведет с каждым клиентом индивидуальную работу, в том числе по вопросам ипотечного кредитования в банках-партнерах. Специалист застройщика готов рассчитать наиболее выгодный вариант ипотеки, помочь с заполнением и сбором документов для подачи заявки в финансовое учреждение. Погасить часть займа или первоначальный взнос можно за счет средств материнского капитала.