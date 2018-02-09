Глупые решения, сомнительные профи и облезлый ампир: итоги недели в Нижнем Тагиле

Неделя подходит к концу. Выбирайте события себе по нраву в свежем Культобзоре. Впереди сразу два интересных праздника: Масленица и День Святого Валентина. Да, каждый из них имеет ту или иную окраску. Да, отмечают их не все. Но каждый из нас может сделать их еще одним поводом признаться в любви самым дорогим и близким, а также проявить любовь и уважение к родному городу своим ответственным поведением. Ведь жить в этом городе нам и нашим детям, а как именно в нем жить - выбирать тоже нам.