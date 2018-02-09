Глупые решения, сомнительные профи и облезлый ампир: итоги недели в Нижнем Тагиле

Прекрасной новостью для всех родителей и педагогов стала поимка эксгибициониста, который занимался своим незатейливым делом прямо вблизи одной из школ Нижнего Тагила. Полиции удалось оперативно поймать 31-летнего извращенца, теперь ему грозит уголовная ответственность: дело против излишне раскрепощенного тагильчанина уже заведено.
Непростые жизненные ситуации приводят людей к самым разным исходам. Так, в конце прошлого года виновником смертельного ДТП стал 79-летний тагильчанин. По словам пострадавшей стороны, мужчина в процессе расследования стал говорить о плохом состоянии здоровья. А в конце января в ходе бытового конфликта этот мужчина нанес жене несколько ножевых ранений, от которых она погибла.
Если говорить о других разбирательствах, то стоит упомянуть иск от профсоюза против Уралвагонзавода. Два десятка заводчан поручили НП «Солидарность» представлять их интересы в отстаивании прав и сохранении размера зарплаты. Правда, закончилось дело провалом иска, поскольку обосновать позицию профсоюз не смог, расшифровать зарплатные ведомости для суда не потрудился, да и сами заводчане в их суть не сильно вникали: строчки в этих документах им непонятны, а разбираться должен, оказывается, суд.
Когда истцам озвучили аргументы о неподготовленности к процессу, профсоюз решил сменить свои требования. Новый иск, составленный в коридоре во время перерыва, судом принят не был. В связи с чем раздосадованный представитель «Солидарности» повел себя несолидно и озвучил угрозу в адрес судьи. Эта информация будет зафиксирована в материалах по делу, а за несдержанность профсоюзовцу, возможно, придется понести ответ.
Излишняя эмоциональность может лишить людей в том числе и денег. Так, жительница Зауралья красиво работает на публику: она собирает деньги на спасение фальшивой семьи после фальшивого пожара с помощью фальшивых фото из интернета. Редакция TagilCity.ru пообщалась с фальшивой погорелицей и выяснила, что пожарных в дом не вызывали, а тушили сами - мол, справились. На фото, правда, изображены страшные масштабы пожара, глядя на которые, слабо верится, что пожарных не вызывали.
После разоблачающих вопросов дама общаться с редакцией перестала, поступив как и некоторые другие нервные собеседники: удалив из друзей и добавив в черный список. Потому напомним: благотворительность - дело хорошее, но заниматься им надо внимательно. Хочешь пожертвовать - 10 раз проверь, кому и на что переводишь деньги. Особенно потому, что посредники могут оказаться мошенниками, а благотворительные фонды с пожертвований берут свой процент.
По-настоящему горячо было на этой неделе в одном из заведений города: в тандырную ворвались полицейские и бойцы Росгвардии с оружием наперевес и скрутили ее персонал. Итогом проверки УФМС стали 13 выявленных нарушений, 45 тысяч рублей штрафов и несколько мигрантов, не имевших разрешение на работу в России.
Если некоторые люди создают проблемы себе сами, то жильцы сразу нескольких домов остались без голубого топлива по вине безалаберных соседей. В большинстве таких случаев причиной длительного отключения газа является отсутствие доступа в квартиры. В этих ситуациях газовщики лишают горожан топлива, а жильцы мечутся между управляющими конторами, участковыми и соседями, которые никого не хотят пускать в квартиры. Почему подобные поквартирные обходы происходят не в вечернее время, когда большинство жильцов дома - еще один вопрос, мучающий пользователей газа уже много лет.
Странности в сервисе ощутили еще одни клиенты тагильского бизнеса. В начале недели в Нижний Тагил приезжала бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Обратившись в одно из городских кафе с патриотичным для Урала названием, она услышала от официанта, что бизнес-ланч в заведении невкусный. Такой уровень сервиса в настоящем Демидовском дворике, вероятно, был серьезно наказан, однако в наши дни руководство заведения заявило о том, что не сомневается в компетенции сотрудницы.
Сомнения в компетенции других тагильских предпринимателей также вызвала история с вандализмом на остановках транспорта. Тагильчане, привозящие в город артистов с гастролями, расклеили огромные афиши прямо на новой остановке по улице Алтайской. Больше всего их коллег по цеху (да и других тагильчан) удивило то, что такое отношение к внешнему виду города проявили не приезжие гастролеры, а местные предприниматели. Работающие, кстати, в СМИ.
Над внешним видом Нижнего Тагила не очень заботится и областной минздрав, который до сих пор не может привести в порядок поликлиники Демидовской больницы, которая находится в важном историческом здании. Может быть, областное министерство считает, что раритеты на грани разрухи в здравоохранении уместны, но пациенты тагильской больницы с этим не согласятся. Предлагаем читателям самим посмотреть фото из этой поликлиники и дать им оценку.
В прошлый раз после публикаций о больнице на улице Кузнецкого там начались мелкие, но ремонты. Может быть, и после этой фотопрогулки редакции дело сдвинется с мертвой точки.
Неделя подходит к концу. Выбирайте события себе по нраву в свежем Культобзоре. Впереди сразу два интересных праздника: Масленица и День Святого Валентина. Да, каждый из них имеет ту или иную окраску. Да, отмечают их не все. Но каждый из нас может сделать их еще одним поводом признаться в любви самым дорогим и близким, а также проявить любовь и уважение к родному городу своим ответственным поведением. Ведь жить в этом городе нам и нашим детям, а как именно в нем жить - выбирать тоже нам.
Итоги этой недели я закончу цитатой из песни «Право быть» для нового клипа тагильской группы «Обычный человек»:
Ты глаза открыл. Пришел в свой первый день.
И вот теперь ты здесь.
Бог дал нам право быть. Быть теми, кто мы есть.
Быть теми, кто...
Выбирайте и то, кем вам быть.
© Александра Логинова, TagilCity.ru