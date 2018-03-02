Привет от Путина, снежный коллапс и дети-беглецы: итоги недели в Нижнем Тагиле

По факту известно, что раскиданные по земле вещи видел даже сотрудник ДПС, работавший на месте аварии. Но потом все куда-то пропало. Не выдали вещи и в морге - только одежду. И далее полиция выносит отказ в поиске вещей, напирая на то, что родственники должны сейчас горевать, а не несущественные вещи искать. Однако о пропаже вещей с мест смертельных аварий в Нижнем Тагиле говорят уже не первые пострадавшие семьи: летом 2017 года после гибели мужа в аварии жительница Ивделя заявила о пропаже из авто ноутбука. Информации о его местонахождении также до сих пор нет. Не знаю, как вы, но я вижу в этом некую закономерность.