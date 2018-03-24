Одежда и сувениры с символикой ВКонтакте появились в официальной продаже

Раньше вещи с нашей символикой можно было получить в подарок, но теперь любой желающий сможет пополнить гардероб коллекцией от ВКонтакте. Все предметы сделаны со вкусом и любовью к деталям: используются только качественные материалы, а на каждой вещи есть ярлычок с логотипом VK рассказал Александр Круглов, директор по маркетингу соцсети.