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Posted 6 апреля 2018, 05:15

Published 6 апреля 2018, 05:15

Modified 3 августа 2022, 23:40

Updated 3 августа 2022, 23:40

Мужчина в Финляндии впервые родил ребенка

6 апреля 2018, 05:15
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка.

Мужчина, родивший ребенка, был женщиной, но сменил пол. Для того, чтобы попробовать забеременеть, он прервал прием гормональных препаратов.

По его словам, все 9 месяцев беременности прошли без сложностей. Ребенок родился весом 4 кг и ростом 53 см.

Сложности возникли лишь с документацией, поскольку документы у будущей матери были оформлены на имя мужчины, сообщает «Газета.ru».

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#Денис Объедкин#Свободное время#Ребенок#Женщина#Мужчина#Беременность#Смена пола
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