Мужчина в Финляндии впервые родил ребенка

Posted 6 апреля 2018, 05:15
Published 6 апреля 2018, 05:15
Modified 3 августа 2022, 23:40
Updated 3 августа 2022, 23:40
Мужчина, родивший ребенка, был женщиной, но сменил пол. Для того, чтобы попробовать забеременеть, он прервал прием гормональных препаратов.
По его словам, все 9 месяцев беременности прошли без сложностей. Ребенок родился весом 4 кг и ростом 53 см.
Сложности возникли лишь с документацией, поскольку документы у будущей матери были оформлены на имя мужчины, сообщает «Газета.ru».
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