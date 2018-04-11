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Posted 11 апреля 2018, 06:55

Published 11 апреля 2018, 06:55

Modified 15 февраля, 19:40

Updated 15 февраля, 19:40

Бесплатная пицца от ресторана «Перчини»

11 апреля 2018, 06:55
Гости города, у которых есть время попасть в ресторан, при самовывозе получают 10% скидку. Именинникам дарят небольшой набор сладостей — ассорти из всемирно известных макарон. Причем данные предложения суммируются с другими акциями.

Ресторан итальянской кухни «Перчини» в городе Тюмени предлагает для туристов, для командированных по служебным делам компаний сотрудников и просто для гостей города воспользоваться специальным предложением. При оформлении заказа на сумму от 1300 рублей изумительно вкусная и ароматная пицца «Пепперони» предлагается в подарок.

Чтобы получить бесплатное лакомство, покупку нужно сделать на сайте или в официальном приложении. В заявке есть специальная кнопка «Получить подарок», которую необходимо нажать. И тогда курьер привезет акционную пиццу с доставкой по Тюмени.

Известное заведение радует своих клиентов большим ассортиментом вкусных блюд. Для удобства выбора на сайте размещены подробные описания и красочные фотографии. В меню представлены:

  • вкусная пицца на тонком тесте — повара используют рекомендации неаполитанских пиццайоло: при готовке должен использоваться только сыр «моцарелла» и особые сорта помидоров, а также свои фирменные секреты;
  • ароматная лазанья, в нашем понимании — это специальные макароны с сочной пастой — а для тех, кто устал от классического рецепта, есть возможность попробовать оригинальное лакомство с цыпленком; приготовление лазаньи требует времени, терпенья и хорошего настроения, а у поваров «Перчини» все это есть;
  • традиционная и авторская паста — на выбор доступны не только самые разнообразные начинки, но и вид макарон;
  • средиземноморские супы — «Иль Густо», «Аль Помадоро», «Минестроне» и многие другие овощные и мясные вариации;
  • изысканные салаты с лучшими сезонными овощами и легкие закуски;
  • лучшие десерты — «Мьеле», чизкейк, бисквиты с разными начинками и многое другое.

При заказе итальянской еды по Тюмени с бесплатной доставкой клиенты получают не только вкусные и полезные блюда, но и возможность сэкономить. Так, при покупке на 1000 рублей предлагается натуральный морс бесплатно.

Гости города, у которых есть время попасть в ресторан, при самовывозе получают 10% скидку. Именинникам дарят небольшой набор сладостей — ассорти из всемирно известных макарон. Причем данные предложения суммируются с другими акциями.

Тюменская доставка работает каждый день. С понедельника по четверг и по воскресеньям заказы принимаются с 10:00 до 22:00. В пятницу и субботу менеджеры работают на час дольше — до 23:00.

Контактная информация:

Служба доставки Перчини, г. Тюмень

Телефон доставки: 8-800-2345-008

ООО «Кухня72»

ОГРН: 1157232006887

ИНН: 7203334160

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 94, помещение 42

#Юлия Курбатова#Свободное время#Еда#Доставка#Пицца#Тюмень#Пиццерия
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