Бесплатная пицца от ресторана «Перчини»

Ресторан итальянской кухни «Перчини» в городе Тюмени предлагает для туристов, для командированных по служебным делам компаний сотрудников и просто для гостей города воспользоваться специальным предложением. При оформлении заказа на сумму от 1300 рублей изумительно вкусная и ароматная пицца «Пепперони» предлагается в подарок.