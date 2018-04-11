Бесплатная пицца от ресторана «Перчини»

Posted 11 апреля 2018,, 06:55
Published 11 апреля 2018,, 06:55
Modified Вчера, 19:40
Updated Вчера, 19:40
Ресторан итальянской кухни «Перчини» в городе Тюмени предлагает для туристов, для командированных по служебным делам компаний сотрудников и просто для гостей города воспользоваться специальным предложением. При оформлении заказа на сумму от 1300 рублей изумительно вкусная и ароматная пицца «Пепперони» предлагается в подарок.
Чтобы получить бесплатное лакомство, покупку нужно сделать на сайте или в официальном приложении. В заявке есть специальная кнопка «Получить подарок», которую необходимо нажать. И тогда курьер привезет акционную пиццу с доставкой по Тюмени.
Известное заведение радует своих клиентов большим ассортиментом вкусных блюд. Для удобства выбора на сайте размещены подробные описания и красочные фотографии. В меню представлены:
При заказе итальянской еды по Тюмени с бесплатной доставкой клиенты получают не только вкусные и полезные блюда, но и возможность сэкономить. Так, при покупке на 1000 рублей предлагается натуральный морс бесплатно.
Гости города, у которых есть время попасть в ресторан, при самовывозе получают 10% скидку. Именинникам дарят небольшой набор сладостей — ассорти из всемирно известных макарон. Причем данные предложения суммируются с другими акциями.
Тюменская доставка работает каждый день. С понедельника по четверг и по воскресеньям заказы принимаются с 10:00 до 22:00. В пятницу и субботу менеджеры работают на час дольше — до 23:00.
Контактная информация:
Служба доставки Перчини, г. Тюмень
Телефон доставки: 8-800-2345-008
ООО «Кухня72»
ОГРН: 1157232006887
ИНН: 7203334160
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 94, помещение 42