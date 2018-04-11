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Posted 11 апреля 2018, 15:10

Published 11 апреля 2018, 15:10

Modified 9 декабря 2024, 16:29

Updated 9 декабря 2024, 16:29

Бюджет Нижнего Тагила исполнен с профицитом в 48,7 млн. рублей в 2017 году

11 апреля 2018, 15:10
Городской бюджет Нижнего Тагила был исполнен с профицитом в 48,7 млн рублей в 2017 году. Отчет о годовых показателях был представлен на публичных слушаниях об исполнении бюджета.

Общий объём собранных доходов в 2017 году составил 11 млрд. 165 млн. рублей. Расходов из бюджета города было профинансировано на 11 млрд. 116,6 млн. рублей. По итогам 2017 года город получил превышение доходов над расходами в сумме 48,7 млн. рублей.

По итогам за 2017 год сложно увидеть, что получен профицит в размере 48,7 млн. рублей. Он буквально технический, за счет остатков неиспользуемых межбюджетных трансфертов и поступления доходов в последние дни уходящего года и первые праздничные дни нового 2018 года. Иначе, конечно, мы бы нашли, куда направить и эти остатки сообщила Евгения Черемных, заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике.

В ходе слушаний было отмечено, что для достижения поставленной главой города цели решались следующие задачи: укрепление доходной базы бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, безусловной исполнение указов президента РФ и эффективное управление муниципальным долгом. Все поставленные задачи на 2017 год были успешно выполнены.

Красивая динамика наблюдается по исполнению бюджета, если смотреть с 2014 года. Ежегодно, посмотрите, ступенчатый рост и достижение уровня 2017 года, превышающий уровень 2013 года. Прошу это зафиксировать, это очень серьёзное достижение бюджетного планирования и соответственно его исполнения подчеркнула Евгения Черемных.

Основными источниками формирования бюджета города по прежнему являются налоги, а также областные и федеральные субсидии.

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