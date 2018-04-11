Бюджет Нижнего Тагила исполнен с профицитом в 48,7 млн. рублей в 2017 году

По итогам за 2017 год сложно увидеть, что получен профицит в размере 48,7 млн. рублей. Он буквально технический, за счет остатков неиспользуемых межбюджетных трансфертов и поступления доходов в последние дни уходящего года и первые праздничные дни нового 2018 года. Иначе, конечно, мы бы нашли, куда направить и эти остатки сообщила Евгения Черемных, заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике.