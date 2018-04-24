Парковка машин и продажа алкоголя будут запрещены в центре Нижнего Тагила 9 Мая

С 00.00 часов нельзя будет парковать машины на улицах: пр. Ленина (от ул. Октябрьской революции до ул. Островского), Дзержинского (от пр. Вагоностроителей до пр. Ленинградского), Мира (от ул. Горошникова до ул. Циолковского), Вагоностроителей (от Восточного ш. до ул. Тимирязева), пр. Строителей (от пр. Мира до ул. Пархоменко), Первомайской (от ул. Газетной до ул. Горошникова), Горошникова (от пр. Мира до ул. Красноармейской), Газетной (от пр. Мира до ул. Островского), К.Маркса (от ул. Пархоменко до ул. Островского).