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Posted 4 июня 2018, 18:35

Published 4 июня 2018, 18:35

Modified 24 февраля, 12:30

Updated 24 февраля, 12:30

Итоги праймериз «Единой России» оглашены в Екатеринбурге

4 июня 2018, 18:35
В Екатеринбурге подвели окончательные итоги праймериз «Единой России» по выборам депутатов в гордуму.

Голосование прошло 3 июня. В столице Урала явка на праймериз составила 9,72%. На выборы пришли более 100 тыс. человек.

9 сентября от партии будут избираться победители голосования. Те, кто наберет большинство голосов в своем округе, станут кандидатами по одномандатному округу. Трое других войдут в тройку по территориальной группе.

По 16 округам бюллетени полностью обработаны, по остальным обработаны на 80%, однако это не существенно повлияет на исход голосования, пишет «Комсомольская правда».

Ранее были названы потенциальные победители праймериз.

Список победителей

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#Политика#Новости УрФО#Депутаты#Итоги#Голосование#Дума#Победители
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