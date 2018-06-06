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Posted 6 июня 2018, 01:05

Published 6 июня 2018, 01:05

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

«Нет таких условий»: Путин рассказал о возвращении Крыма Украине

6 июня 2018, 01:05
Глава Российской Федерации в интервью австрийским журналистам заявил, что не существует условий, при которых полуостров Крым был бы возвращён Украине.

4 июня австрийский телеканал ORF взял интервью у российского президента Владимира Путина.

Журналисты спросили главу государства о том, существуют ли условия, при которых полуостров Крым вновь смог принадлежать Украине.

Нет таких условий коротко ответил президент на вопрос журналистов

Как сообщают «РИА Новости», интервью Владимира Путина было приурочено к рабочему визиту российского лидера в Вену. 5 июня Владимир Владимирович встретится с президентом и канцлером Австрии для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества.

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#Политика#Украина#Россия#Журналисты#Владимир Путин#Австрия#Крым#Денис Объедкин
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