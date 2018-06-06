«Нет таких условий»: Путин рассказал о возвращении Крыма Украине

Posted 6 июня 2018, 01:05
Published 6 июня 2018, 01:05
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Журналисты спросили главу государства о том, существуют ли условия, при которых полуостров Крым вновь смог принадлежать Украине.
Нет таких условий коротко ответил президент на вопрос журналистов
Как сообщают «РИА Новости», интервью Владимира Путина было приурочено к рабочему визиту российского лидера в Вену. 5 июня Владимир Владимирович встретится с президентом и канцлером Австрии для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества.
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