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Глава региона Виктор Зимин поздравил Хакасию с праздником «Тун пайрам»

30 июня 2018, 20:11
Глава Хакасии Виктор Зимин открыл праздник первого молока «Тун пайрам». По традиции один из главных национальных праздников отмечают в Аскизском районе, где на Сагайской поляне работают более 10 площадок.

С момента открытия в 11.00 мск с самобытной национальной культурой праздника познакомились несколько тысяч гостей мероприятия. Наибольшей популярностью пользовались спортивные соревнования. Для гостей провели состязания по национальной борьбе и игры. Главным призом стал автомобиль "Lada", который разыграли между борцами весовой категории 73 килограмма, сообщает “Хакасия-Информ”.

На торжественном открытии к жителям и гостям региона обратился Виктор Зимин. "Праздник «Тун пайрам» почитаем многими, его любят люди разных национальностей и и религий. Народ Хакасии называет его праздником первого молока. Примите поздравления в этот замечательный и красочный день!", - сказал Зимин.

На церемонии глава региона вручил награду "Почетный гражданин республики Хакасия" сыну недавно скончавшегося Владислава Торосова. Это звание ученый и общественный деятель получил посмертно.

#Общество
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