Глава региона Виктор Зимин поздравил Хакасию с праздником «Тун пайрам»

На торжественном открытии к жителям и гостям региона обратился Виктор Зимин. "Праздник «Тун пайрам» почитаем многими, его любят люди разных национальностей и и религий. Народ Хакасии называет его праздником первого молока. Примите поздравления в этот замечательный и красочный день!", - сказал Зимин.