Глава региона Виктор Зимин поздравил Хакасию с праздником «Тун пайрам»

С момента открытия в 11.00 мск с самобытной национальной культурой праздника познакомились несколько тысяч гостей мероприятия. Наибольшей популярностью пользовались спортивные соревнования. Для гостей провели состязания по национальной борьбе и игры. Главным призом стал автомобиль "Lada", который разыграли между борцами весовой категории 73 килограмма, сообщает “Хакасия-Информ”.
На торжественном открытии к жителям и гостям региона обратился Виктор Зимин. "Праздник «Тун пайрам» почитаем многими, его любят люди разных национальностей и и религий. Народ Хакасии называет его праздником первого молока. Примите поздравления в этот замечательный и красочный день!", - сказал Зимин.
На церемонии глава региона вручил награду "Почетный гражданин республики Хакасия" сыну недавно скончавшегося Владислава Торосова. Это звание ученый и общественный деятель получил посмертно.