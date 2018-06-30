"Россети" восстановят свет в Сочи после аварии

Все началось с того, что около 10 тысяч жителей пяти поселков двое суток назад остались без света. В это время установилась 40-градусная жара, инцидент случился из-за отключения ЛЭП, расположенной на границе Центрального и Хостинского районов. Света нет в садоводческих товариществах "Оазис", "Фундучное", "Русская поляна", где проживают также дети и инвалиды.