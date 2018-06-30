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"Россети" восстановят свет в Сочи после аварии

30 июня 2018, 23:50
"Кубаньэнерго", входящая в ГК "Россети", согласилась помочь властям Сочи в проведении работ по восстановлению электричества после аварии, информируют "Россети"

Все началось с того, что около 10 тысяч жителей пяти поселков двое суток назад остались без света. В это время установилась 40-градусная жара, инцидент случился из-за отключения ЛЭП, расположенной на границе Центрального и Хостинского районов. Света нет в садоводческих товариществах "Оазис", "Фундучное", "Русская поляна", где проживают также дети и инвалиды.

Первоначально пытались обвинить в аварийной ситуации компанию "Кубаньэнерго", но этот участок не входит в ее зону ответственности.Выяснилось, что садоводческие товарищества подключены к подстанции, а сети ранее обслуживала организация "Транстоннель", которая была признана банкротом. На текущий момент электросети являются бесхозными.Власти города-курорта попросили "Кубаньэнерго" оказать содействие. Теперь бригада Сочинский электросетей занимается восстановлением. Работы планируется завершить вечером в субботу.

#Общество
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