Филарет Гальчев помог грантами абитуриентам с перспективным бизнес-идеями

Как сообщают «Новые известия», для «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» грантовая программа «СКОЛКОВО» - уже далеко не первый социальный проект: более 10 лет компания успешно участвует в просветительских и культурных проектах.
Чтобы получить грант, абитуриентам бизнес-школы нужно обосновать его значимость и объяснить, в чем его преимущество перед другими стартапами. В будущем студенты смогут найти инвесторов для реализации своих идей.
По словам Филарета Гальчева, поддержка молодых предпринимателей очень важна для национальной экономики, ведь предоставление грантов позволяет создать социальный лифт для креативных людей, которые понимают, что Россия должна стать более конкурентной.
Президент Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрей Шаронов заявил, что бизнесмены все чаще делятся опытом и помогают начинающим предпринимателям достичь успехов. Люди получают образование, оно и становится надежным фундаментом для развития бизнеса
Стартап Московской школы управления «СКОЛКОВО» может похвастаться сотнями выпускников, авторов перспективных проектов, таких, как каршеринг BelkaCar, семейный минипроектор CINEMOOD, сервис приема платежей по банковским картам 2can и других.
По словам Юрия Митина, директора бизнес-школы «СКОЛКОВО», сотрудничество может стать будущим для российской экономики, а Филарет Гальчев – яркий пример успешного предпринимателя–мотиватора.
Благодаря таким грантам доступность бизнес-образования в России возрастет, что увеличит количество подобных успешных проектов.