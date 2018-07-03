Жители Хакасии отметили День республики вместе с Виктором Зиминым

Жителей и гостей республики поздравил глава Хакасии Виктор Зимин.
Он сказал, что Хакасия – один из самых безопасных и стабильно развивающихся территорий России, сообщает «Хакасия-Информ». Причина этого заключается в том, что в республике дружно уживаются разные нации, считает Зимин.
Глава Хакасии вручил награды специалистам, которые принесли большую пользу республике. Профессор кафедры актерского искусства Российского государственного института сценических искусств Владимир Норенко получил орден «За заслуги перед Хакасией». Звание «Почетный гражданин Республики Хакасия» было присуждено Брониславу Майнагашеву, занимавшему пост заместителя постоянного представителя Республики Хакасия при президенте РФ. Помимо этого, контр-адмирал Майнагашев долгое время был полярником и капитаном атомного ледокола «Арктика».
После окончания официальной части вечера, на сцене начался оперный концерт. Перед жителями и гостями Абакана играл симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова во главе с дирижером Вячеславом Прасоловым. Вокальные партии исполнили прима Мариинского театра Татьяна Павловская, солист московского театра «Новая опера» и Немецкой оперы на Рейне Георгий Васильев, а также другие известные оперные певцы.
В конце вечера небо озарили вспышки праздничного салюта.