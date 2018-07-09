Белгородские бизнесмены три года сидят в СИЗО без приговора

Издание «Новые известия» пишет о том, что дело не сдвигается с мертвой точки уже три года. Один из подозреваемых попал в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Из-за этого слушания по делу все время откладываются. В итоге бизнесмены годами живут в СИЗО. Недавно фамилии всех пятерых предпринимателей пополнили собой так называемый «список омбудсмена Титова». По мнению правозащитника, подсудимые были «репрессированы» только потому, что они владели хорошим активом и современным офисом. И то, и то кому-то просто приглянулось.
Напомним, что генерального директора ООО «Белгородэнерго» Виктора Филатова с бизнесменами Станиславом Милькиным, Александром Пивоваровом, Алексеем Зеленским и Павлом Тищенко взяли под стражу в 2015 году. Мужчин обвинили в краже крупной суммы денег у филиала межрегиональной сетевой компании ОАО «МРСК Центра». Данная фирма является главным поставщиком электричества в Белгороде. Фигурантов уголовного дела якобы подозревают в организации преступного сообщества.
Заявление в полицию написал генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Поволжья» Олег Исаев. Он заявил, что бизнесмены украли у его электросетевой фирмы около 241 миллиона рублей. Якобы деньги были похищены при заключении договоров аутсорсинга через подконтрольную фигурантам фирму ОАО «Корссис».
Интересно, что до ареста белгородских энергетиков в Арбитражном суде рассматривались иски по невыполненным договорам, где ответчиком выступал МРСК. Суд встал на сторону бизнесменов. В итоге ответчик должен был выплатить бизнесменам миллиарды рублей. Видимо, по случайному совпадению «потерпевшие» по делу белгородских энергетиков заявили об ущербе, сумма которого перекрывается как раз арестованными у ОАО «Корссис» активами.
Председатель Коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Григориади рассказал о распространенной тактике рейдеров использовать в своих преступлениях сотрудников силовых структур. Последние незаконно возбуждают уголовные дела на неугодных предпринимателей, а судьи боятся выносить оправдательные приговоры невиновным. После того, как жертва проведет в заключении три года и утратит веру в справедливость, рейдеры предлагают человеку свободу в обмен на передачу им его бизнеса.
Сами находящиеся в СИЗО бизнесмены сообщают, что с ними обращаются ужасно. Людям не дают пить на заседаниях и травят их собаками. Надзиратели объясняют свои действия тем, что псам «надо на ком-то тренироваться». Так одному из предпринимателей животное прокусало ногу. Одно это уже говорит о том, что белгородские энергетики могут лишиться в заключении здоровья.
Виктор Филатов направил жалобу в Европейский суд по защите прав человека. Представитель ЕСПЧ Ирина Минина, которая присутствовала на последнем заседании, рассказала о том, что суд признал незаконным столь долгое содержание людей под стражей. Также противоречит законодательству и факт нерассмотрения дела в разумные сроки. Держать подозреваемых в железной клетке во время заседаний, надевать на них наручники и перевозить в переполненных автозаках недопустимо. То же самое касается и отсутствия удобств в суде. Все вышеперечисленные факторы наносят вред здоровью подсудимых. Свидетельством этому служит произошедшее с Пивоваровым.
В ЕСПЧ требуют смягчить меру пресечения бизнесменам из Белгорода. Здесь стоит вопрос об их жизни и смерти.