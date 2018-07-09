TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородские бизнесмены три года сидят в СИЗО без приговора

9 июля 2018, 11:36
В Москве продолжаются судебные заседания по делу белгородских энергетиков. За подозреваемых уже вступился бизнес-омбудсмен Борис Титов. За решеткой предприниматели томятся уже около четырех лет, и их вина все еще не доказана. Один из бизнесменов находится почти при смерти.

Издание «Новые известия» пишет о том, что дело не сдвигается с мертвой точки уже три года. Один из подозреваемых попал в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Из-за этого слушания по делу все время откладываются. В итоге бизнесмены годами живут в СИЗО. Недавно фамилии всех пятерых предпринимателей пополнили собой так называемый «список омбудсмена Титова». По мнению правозащитника, подсудимые были «репрессированы» только потому, что они владели хорошим активом и современным офисом. И то, и то кому-то просто приглянулось.

Напомним, что генерального директора ООО «Белгородэнерго» Виктора Филатова с бизнесменами Станиславом Милькиным, Александром Пивоваровом, Алексеем Зеленским и Павлом Тищенко взяли под стражу в 2015 году. Мужчин обвинили в краже крупной суммы денег у филиала межрегиональной сетевой компании ОАО «МРСК Центра». Данная фирма является главным поставщиком электричества в Белгороде. Фигурантов уголовного дела якобы подозревают в организации преступного сообщества.

Заявление в полицию написал генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Поволжья» Олег Исаев. Он заявил, что бизнесмены украли у его электросетевой фирмы около 241 миллиона рублей. Якобы деньги были похищены при заключении договоров аутсорсинга через подконтрольную фигурантам фирму ОАО «Корссис».

Интересно, что до ареста белгородских энергетиков в Арбитражном суде рассматривались иски по невыполненным договорам, где ответчиком выступал МРСК. Суд встал на сторону бизнесменов. В итоге ответчик должен был выплатить бизнесменам миллиарды рублей. Видимо, по случайному совпадению «потерпевшие» по делу белгородских энергетиков заявили об ущербе, сумма которого перекрывается как раз арестованными у ОАО «Корссис» активами.

Председатель Коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Григориади рассказал о распространенной тактике рейдеров использовать в своих преступлениях сотрудников силовых структур. Последние незаконно возбуждают уголовные дела на неугодных предпринимателей, а судьи боятся выносить оправдательные приговоры невиновным. После того, как жертва проведет в заключении три года и утратит веру в справедливость, рейдеры предлагают человеку свободу в обмен на передачу им его бизнеса.

Сами находящиеся в СИЗО бизнесмены сообщают, что с ними обращаются ужасно. Людям не дают пить на заседаниях и травят их собаками. Надзиратели объясняют свои действия тем, что псам «надо на ком-то тренироваться». Так одному из предпринимателей животное прокусало ногу. Одно это уже говорит о том, что белгородские энергетики могут лишиться в заключении здоровья.

Виктор Филатов направил жалобу в Европейский суд по защите прав человека. Представитель ЕСПЧ Ирина Минина, которая присутствовала на последнем заседании, рассказала о том, что суд признал незаконным столь долгое содержание людей под стражей. Также противоречит законодательству и факт нерассмотрения дела в разумные сроки. Держать подозреваемых в железной клетке во время заседаний, надевать на них наручники и перевозить в переполненных автозаках недопустимо. То же самое касается и отсутствия удобств в суде. Все вышеперечисленные факторы наносят вред здоровью подсудимых. Свидетельством этому служит произошедшее с Пивоваровым.

В ЕСПЧ требуют смягчить меру пресечения бизнесменам из Белгорода. Здесь стоит вопрос об их жизни и смерти.

#Общество
Подпишитесь
Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:03
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Вчера, 14:16
Второй шанс на жизнь. Хлебокомбинат в Салде продолжает развиваться на фоне санкций
Сегодня, 12:27
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:33
Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Сегодня, 12:49
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05