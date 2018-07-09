Белгородские бизнесмены три года сидят в СИЗО без приговора

Издание «Новые известия» пишет о том, что дело не сдвигается с мертвой точки уже три года. Один из подозреваемых попал в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Из-за этого слушания по делу все время откладываются. В итоге бизнесмены годами живут в СИЗО. Недавно фамилии всех пятерых предпринимателей пополнили собой так называемый «список омбудсмена Титова». По мнению правозащитника, подсудимые были «репрессированы» только потому, что они владели хорошим активом и современным офисом. И то, и то кому-то просто приглянулось.