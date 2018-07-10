Объемы работников одного из департаментов ИНВИТРО уменьшатся на 15%

Издание «Новые известия» пишет, что в ИНВИТРО давно осознали необходимость данной меры. И это несмотря на демонстрацию успехов департамента маркетинга и коммуникаций. Профессиональное сообщество не раз отмечало качество работы структуры. Только за прошлый год ИНВИТРО стала обладателем таких профессиональных наград в области коммуникаций, как «Пресс-служба года», «Национальная премия бизнес-коммуникаций», «Серебряный Меркурий», «Тэглайн» и прочих. Одновременно с этим руководство компании понимает полезность освежения кадрового состава. Время от времени работникам нужно давать дополнительные стимулы для развития, творчества и новых успехов в трудовой деятельности.
По словам директора по маркетингу и коммуникациям ИНВИТРО Антона Буланова, анализ итогов работы компании показал, что ее штат несколько раздут. В итоге было принято решение принять по этому поводу меры. Сотрудники договорились уменьшить общий вес персонала на 15%. Борьба будет вестись не с людьми, а с их килограммами.
Реализация проекта началась сегодня. ИНВИТРО назвала свою инициативу «Сокращаем персонал в килограммах». Первый этап подразумевает, что 10 добровольцев из числа работников департамента целых два месяца будут менять свой рацион и стараться противодействовать стрессогенным факторам. Снижение веса будет проходить под контролем профессионального диетолога, доктора Лидии Ионовой, которая имеет 20-летний опыт работы. Руководство ИНВИТРО надеется, что примеру компании последуют все ее работники, и в конце концов, вес департамента в килограммах снизится. В организации подчеркивают, что к участию в проекте привлекаются только добровольцы.
ИНВИТРО предлагает присоединиться к программе за здоровый образ жизни «Сокращаем персонал в килограммах» всех игроков коммуникационного рынка. Вопросы и заявки принимает менеджер по связям с общественностью ИНВИТРО Дарья Куркова. Электронные письма можно присылать на почту dkurkova@invitro.ru