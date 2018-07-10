Объемы работников одного из департаментов ИНВИТРО уменьшатся на 15%

Издание «Новые известия» пишет, что в ИНВИТРО давно осознали необходимость данной меры. И это несмотря на демонстрацию успехов департамента маркетинга и коммуникаций. Профессиональное сообщество не раз отмечало качество работы структуры. Только за прошлый год ИНВИТРО стала обладателем таких профессиональных наград в области коммуникаций, как «Пресс-служба года», «Национальная премия бизнес-коммуникаций», «Серебряный Меркурий», «Тэглайн» и прочих. Одновременно с этим руководство компании понимает полезность освежения кадрового состава. Время от времени работникам нужно давать дополнительные стимулы для развития, творчества и новых успехов в трудовой деятельности.