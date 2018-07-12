Дайвинг в Акабском заливе: главные преимущества

Залив находится на востоке от Синайского полуострова и западе от Аравийского полуострова. С Суэцкого залива на западе он простирается от северной части Красного моря. Он достигает максимальной глубины 1828 м в своей центральной части. Суэцкий залив значительно шире, но глубиной менее 100 м. Акабский залив простирается на 24 километра (15 миль) в самом широком месте и примерно на 160 километров (99 миль) к северу от пролива Тиран, где Израиль встречается с Египтом и Иорданией.