Дайвинг в Акабском заливе: главные преимущества

Posted 12 июля 2018,, 05:55
Published 12 июля 2018,, 05:55
Modified Вчера, 19:37
Updated Вчера, 19:37
Залив находится на востоке от Синайского полуострова и западе от Аравийского полуострова. С Суэцкого залива на западе он простирается от северной части Красного моря. Он достигает максимальной глубины 1828 м в своей центральной части. Суэцкий залив значительно шире, но глубиной менее 100 м. Акабский залив простирается на 24 километра (15 миль) в самом широком месте и примерно на 160 километров (99 миль) к северу от пролива Тиран, где Израиль встречается с Египтом и Иорданией.
Летом здесь довольно жарко, поэтому в самый зной рекомендуется не выходить на солнце. Самый теплый летний месяц — август: температура воздуха в это время составляет 36,6 градусов днем и 21,4 градусов в ночное время. В августе и вода в море самая теплая: ее температура равно в среднем 27,9 градусов.
Самый холодный месяц на заливе — январь. Температура воздуха в это время понижается до 16 градусов. Практика показывает, что людям, которые страдают от сердечных заболеваний, следует отправляться сюда на отдых в зимнее время, когда солнце не так активно.
Как и прибрежные воды Красного моря, залив является одним из главных мест в мире для дайвинга. Район особенно богат кораллами и другим морскими обитателями, а на дне можно увидеть затонувшие суда: их специально утопили, чтобы обеспечить среду обитания для морских организмов и поддержать местную индустрию дайвинг-туризма.
Каждый год в Акабе проходят более 250 тысяч погружений на береговой линии Эйлата, а дайвинг приносит в казну 10% от всего туристического дохода.
На севере залива расположены три важнейших населенных пункта:
Все они являются стратегически важными торговыми портами и популярными курортами для туристов, желающих насладиться всеми прелестями моря. На юге находится город Хакл, который является крупнейшим городом Саудовской Аравии. На Синае основными центрами являются Шарм-Эль-Шейх и Дахаб.
Таба — небольшой Египетский город недалеко от северной оконечности залива Акаба. Это самое оживленное пересечение границы Египта с соседним Израилем. Город является самым северным курортом Египетской ривьеры Красного моря. Существуют планы по широкому развитию туристических объектов в регионе Таба: здесь продолжают строиться казино мирового класса, поля для гольфа и пристани для яхт.
Современный город Эйлат был основан в 1951 году, хотя есть археологические свидетельства проживания в регионе еще в 8000 году до н. э. Эйлат упоминается несколько раз в Библии, сначала как одна из станций детей Израиля после исхода из Египта. В Римский период была построена дорога, связывающая этот район с Набатейским городом Петра.
Сегодня туризм является основным источником доходов Эйлата. Многие из 40 000 жителей города заняты в различных отраслях, связанных с туризмом, в то время как строительная отрасль работает сверхурочно, чтобы идти в ногу с постоянно растущим числом посетителей. Эйлат является самым высокоразвитым городским центром, который предлагает ряд туристических достопримечательностей и удобств, таких как рестораны, ночные клубы, водные и другие спортивные сооружения и программы осмотра достопримечательностей.
Акаба является населенным пунктом с 4000 года до н. э., извлекая выгоду из своего стратегического расположения на стыке торговых путей между Азией, Африкой и Европой. Раннее поселение называлось предположительно Эдомитом в древние времена. Это был центр эдомитов, а затем арабских набатеев, которые населяли регион.
Сегодня город наиболее известен как дайвинг-центр и пляжный курорт. В Акабе в настоящее время предлагает более 1000 номеров, планируется увеличение туристических объектов города. Иордания имеет крупные планы развития туризма в Акабе, особенно в районе к югу от центра города. Кроме того, Акаба является одним из основных промышленных центров Иордании, с несколькими ключевыми тяжелыми отраслями промышленности: город является экспортером фосфатов и некоторых видов снарядов.
Акаба — идеальное место для туристов со всего мира. Здесь есть все для полноценного отдыха, причем цены на него считаются сравнительно демократичными. В заливе обитают разные морские жители:
Приезжать на курорты Акабы стоит в любое время года: все зависит от желания и наличия свободного времени.