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Ливинский: благодаря новым тарифам “Россетей” Кавказ станет прибыльным

13 июля 2018, 23:19
Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с генеральным директором «Россетей» – одной из крупнейших мировых энергосетевых компаний.

По словам Ливинского, “Россети” хотят к 2023 году выйти на полную безубыточность на Северном Кавказе. Он отметил то, что ранее был подписан указ, который фиксирует ответственность субъектов РФ и сетевых предприятий в их деятельности по улучшению дисциплины оплаты и уменьшения потерь региона.

Кроме этого ранее сообщалось, что в конце 2018 года на территории Северного Кавказа заработает единая система взаиморасчетов за электроэнергию, которая будет курироваться одним оператором.

Павел Ливинский также доложил главе правительства о подготовке к зимнему периоду.

Как сообщает 1tv.ru, в холодное время года традиционно растут нагрузки на линии. Ливинский сообщил, что уже выполнено больше половины необходимых работ по ремонту ЛЭП. Принимаются меры, чтобы избежать отключений в моменты пиковых нагрузок и непогоду.

По словам главы «Россетей», улучшаются и финансовые показатели компании, в том числе, благодаря снижению издержек. Премьер обратил особое внимание на необходимость внедрения энергоэффективных технологий, умных сетей и промышленного интернета.

#Общество
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