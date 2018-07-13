Ливинский: благодаря новым тарифам “Россетей” Кавказ станет прибыльным

По словам Ливинского, “Россети” хотят к 2023 году выйти на полную безубыточность на Северном Кавказе. Он отметил то, что ранее был подписан указ, который фиксирует ответственность субъектов РФ и сетевых предприятий в их деятельности по улучшению дисциплины оплаты и уменьшения потерь региона.