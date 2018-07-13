Воюющий с управляющими компаниями юрист избит в Екатеринбурге

Posted 13 июля 2018,, 12:35
Published 13 июля 2018,, 12:35
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По словам брата Деткова, Алексей возвращался с работы, когда двое неизвестных напали на него в подъезде. Лица мужчин были скрыты солнечными очками. Избив юриста, нападавшие скрылись.
Детков госпитализирован в больницу. Он написал заявление в полицию о нападении и связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью.
Алексей Детков борется с УК, которые присваивают деньги, полученные не от собственников жилья, а от сторонних организаций, например, от провайдеров за право установить в доме оборудование. Также он оказывает юридическую помощь собственникам жилья, сообщает JustMedia.