Женщина должна сидеть дома: свердловские депутаты о пенсионной реформе

Женщинам 8 лет добавили. А за что так наказали? Женщина сегодня работает, рожает, приходит с работы - стоит на кухне. Ночью она что делает? Мужик рядом лежит, его ублажает. А что, это жизнь! И 8 лет – у кого там рука повернулась? Дай бог, чтобы она отсохла у него. 8 лет… Им надо, наоборот, убирать еще. И это нормально будет,пояснил Владимир Радаев.