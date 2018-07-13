Женщина должна сидеть дома: свердловские депутаты о пенсионной реформе

Posted 13 июля 2018,, 01:30
Published 13 июля 2018,, 01:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
12 июля в Законодательном собрании Свердловской области прошло обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Некоторые депутаты высказались резко против идеи Госдумы. Например, депутат-единоросс Владимир Радаев заявил, что пенсионный возраст женщин необходимо, наоборот, снизить.
Женщинам 8 лет добавили. А за что так наказали? Женщина сегодня работает, рожает, приходит с работы - стоит на кухне. Ночью она что делает? Мужик рядом лежит, его ублажает. А что, это жизнь! И 8 лет – у кого там рука повернулась? Дай бог, чтобы она отсохла у него. 8 лет… Им надо, наоборот, убирать еще. И это нормально будет,пояснил Владимир Радаев.
Представители партий КПРФ и «Справедливая Россия» предложили рассмотреть законопроект в полном составе регионального парламента, и только после этого принимать взвешенные решения, сообщает «Уралинформбюро». Несмотря на критику, депутаты поддержали принятие законопроекта в первом чтении.