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Posted 13 июля 2018,, 01:30

Published 13 июля 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Женщина должна сидеть дома: свердловские депутаты о пенсионной реформе

13 июля 2018, 01:30
Члены Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении поддержали принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста. Несмотря на то, что за принятие проголосовали большинство присутствующих депутатов, обсуждение не обошлось без критики проекта и курьёзных комментариев.

12 июля в Законодательном собрании Свердловской области прошло обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста в России. Некоторые депутаты высказались резко против идеи Госдумы. Например, депутат-единоросс Владимир Радаев заявил, что пенсионный возраст женщин необходимо, наоборот, снизить.

Женщинам 8 лет добавили. А за что так наказали? Женщина сегодня работает, рожает, приходит с работы - стоит на кухне. Ночью она что делает? Мужик рядом лежит, его ублажает. А что, это жизнь! И 8 лет – у кого там рука повернулась? Дай бог, чтобы она отсохла у него. 8 лет… Им надо, наоборот, убирать еще. И это нормально будет,пояснил Владимир Радаев.

Представители партий КПРФ и «Справедливая Россия» предложили рассмотреть законопроект в полном составе регионального парламента, и только после этого принимать взвешенные решения, сообщает «Уралинформбюро». Несмотря на критику, депутаты поддержали принятие законопроекта в первом чтении.

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