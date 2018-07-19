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Posted 19 июля 2018,, 12:40

Published 19 июля 2018,, 12:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Старые фонарные столбы демонтируют на улицах Нижнего Тагила

19 июля 2018, 12:40
В рамках программы «Светлый город» после установки новых фонарных столбов в Дзержинском районе и на улицах Тагильская и Фестивальная происходит демонтаж старых. Также идут работы по отключению старых силовых линий и их замене на новые.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила, а также на улицах Тагильская и Фестивальная начался демонтаж старых фонарных столбов и силовых кабелей.

Замена происходит в рамках реализации проекта «Светлый город», по которому новые опоры электроосвещения уже установлены на улицах Нижнего Тагила.

Как сообщает «Тагил-ТВ», закончить работы на Руднике и ВЫЕ планируют к концу 2018 года. В 2019 году замена освещения начнётся в Центре Нижнего Тагила и пригородных территориях.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Столб#Дзержинский район#Освещение#Демонтаж#Светлый город#Уличное освещение#Фестивальная#Фонари#Тагильская
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