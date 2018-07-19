Старые фонарные столбы демонтируют на улицах Нижнего Тагила

Posted 19 июля 2018,, 12:40
Published 19 июля 2018,, 12:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Дзержинском районе Нижнего Тагила, а также на улицах Тагильская и Фестивальная начался демонтаж старых фонарных столбов и силовых кабелей.
Замена происходит в рамках реализации проекта «Светлый город», по которому новые опоры электроосвещения уже установлены на улицах Нижнего Тагила.
Как сообщает «Тагил-ТВ», закончить работы на Руднике и ВЫЕ планируют к концу 2018 года. В 2019 году замена освещения начнётся в Центре Нижнего Тагила и пригородных территориях.