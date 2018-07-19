Старые фонарные столбы демонтируют на улицах Нижнего Тагила

В рамках программы «Светлый город» после установки новых фонарных столбов в Дзержинском районе и на улицах Тагильская и Фестивальная происходит демонтаж старых. Также идут работы по отключению старых силовых линий и их замене на новые.