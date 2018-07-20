Когда выгодно покупать новый автомобиль?

Posted 20 июля 2018,, 08:31
Published 20 июля 2018,, 08:31
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Дерзкий, неповторимый облик Mazda3 седан создан по инновационной концепции дизайна «KODO – душа движения». Именно лаконичный японский дизайн KODO придает Mazda3 седан элегантный внешний вид и отражает ее решительный характер.
За изысканным дизайном экстерьера Mazda3 седан скрываются наши передовые технологии. Мы оснастили Mazda3 передовой информационно-развлекательной системой MZD Connect и технологией G-Vectoring Control (GVC), чтобы каждая поездка была еще приятней и безопасней.
Можно ли превзойти совершенство? Mazda CX-5 доказывает, что это реально. Инженеры-конструкторы Mazda, придерживаясь японской философии дизайна, создали автомобиль, который безупречно сочетает в себе красоту, изысканность и силу. Встречайте Mazda CX-5 – динамичный характер предшественника, современный подход к дизайну и технологиям.
Автомобиль впечатляющей мощности и потрясающего дизайна удивляет, позволяя вам в полной мере насладиться управлением этого мощного седана.
Обновляя модель, мы стремились к амбициозной цели – обеспечить безупречную взаимосвязь водителя и автомобиля. Mazda6 доступна в комплектации Executive, подчёркивающей стремление к обеспечению уровня комфорта и оснащения премиум-класса. Оборудование Mazda6 Executive дополнено отделкой сидений кожей Nappa, подогревом рулевого колеса и другими опциями, повышающими комфорт и безопасность. Mazda6 – время владеть идеалом.
Mazda CX-9 нового поколения — флагман модельного ряда Mazda в России — сочетает в себе все то, за что вы любите автомобили Mazda. Самый большой, мощный, быстрый и одновременно самый тихий автомобиль Mazda: три ряда полноценных сидений, премиальные материалы отделки, инновационные технологии – испытайте максимум возможного с Mazda CX-9 нового поколения.
Мы рады предложить владельцем Mazda CX-9 особые привилегии, премиальное обслуживание и удобные решения в самых востребованных направлениях в рамках программы Mazda Priority Pass.