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Posted 20 июля 2018,, 08:31

Published 20 июля 2018,, 08:31

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Когда выгодно покупать новый автомобиль?

20 июля 2018, 08:31
Бытует мнение, что самые выгодные предложения по новым автомобилям ждут покупателей в автосалонах в зимний период.

1. MAZDA 3

Дерзкий, неповторимый облик Mazda3 седан создан по инновационной концепции дизайна «KODO – душа движения». Именно лаконичный японский дизайн KODO придает Mazda3 седан элегантный внешний вид и отражает ее решительный характер.

За изысканным дизайном экстерьера Mazda3 седан скрываются наши передовые технологии. Мы оснастили Mazda3 передовой информационно-развлекательной системой MZD Connect и технологией G-Vectoring Control (GVC), чтобы каждая поездка была еще приятней и безопасней.

Летний конфигуратор преимуществ

  • Сервисный контракт «Mazda Сервис Плюс» на первые три плановых ТО за наш счет или
  • Индивидуальный пакет дополнительного оборудования или
  • Выгода по программе трейд-ин до 80 000 рублей.

2. MAZDA CX-5

Можно ли превзойти совершенство? Mazda CX-5 доказывает, что это реально. Инженеры-конструкторы Mazda, придерживаясь японской философии дизайна, создали автомобиль, который безупречно сочетает в себе красоту, изысканность и силу. Встречайте Mazda CX-5 – динамичный характер предшественника, современный подход к дизайну и технологиям.

Выгодный трейд-ин

  • Сервисный контракт «Mazda Сервис Плюс» на первые три плановых ТО за наш счет или
  • Индивидуальный пакет дополнительного оборудования или
  • Выгода по программе трейд-ин до 115 000 рублей.

3. MAZDA 6

Автомобиль впечатляющей мощности и потрясающего дизайна удивляет, позволяя вам в полной мере насладиться управлением этого мощного седана.

Обновляя модель, мы стремились к амбициозной цели – обеспечить безупречную взаимосвязь водителя и автомобиля. Mazda6 доступна в комплектации Executive, подчёркивающей стремление к обеспечению уровня комфорта и оснащения премиум-класса. Оборудование Mazda6 Executive дополнено отделкой сидений кожей Nappa, подогревом рулевого колеса и другими опциями, повышающими комфорт и безопасность. Mazda6 – время владеть идеалом.

Выбери свой набор преимуществ

  • Сервисный контракт «Mazda Сервис Плюс» на первые три плановых ТО за наш счет и альтернативный пакет опций
  • Индивидуальный пакет дополнительного оборудования или
  • Выгода по программе трейд-ин до 95 000 рублей.

4. MAZDA CX-9

Mazda CX-9 нового поколения — флагман модельного ряда Mazda в России — сочетает в себе все то, за что вы любите автомобили Mazda. Самый большой, мощный, быстрый и одновременно самый тихий автомобиль Mazda: три ряда полноценных сидений, премиальные материалы отделки, инновационные технологии – испытайте максимум возможного с Mazda CX-9 нового поколения.

Мы рады предложить владельцем Mazda CX-9 особые привилегии, премиальное обслуживание и удобные решения в самых востребованных направлениях в рамках программы Mazda Priority Pass.

Максимум возможного

  • Сервисный контракт «Mazda Сервис Плюс» на первые три плановых ТО за наш счет и альтернативный пакет опций
  • Индивидуальный пакет дополнительного оборудования или
  • Выгода по программе трейд-ин до 170 000 рублей.
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