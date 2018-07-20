Когда выгодно покупать новый автомобиль?

Mazda CX-9 нового поколения — флагман модельного ряда Mazda в России — сочетает в себе все то, за что вы любите автомобили Mazda. Самый большой, мощный, быстрый и одновременно самый тихий автомобиль Mazda: три ряда полноценных сидений, премиальные материалы отделки, инновационные технологии – испытайте максимум возможного с Mazda CX-9 нового поколения.