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Posted 20 июля 2018,, 12:40

Published 20 июля 2018,, 12:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Посвященные Дню Тагилстроевского района мероприятия прошли в Нижнем Тагиле

20 июля 2018, 12:40
Жители Нижнего Тагила начали празднование Дня Тагилстроевского района. Праздничные мероприятия начались с утра и продолжатся до вечера. Тагильчан ждут танцы, конкурсы с призами, ярмарки и концерты творческих коллективов города.

20 июля на аллее улицы Победы начались мероприятия, посвященные празднованию Дня Тагилстроевского района.

Первыми поздравили жителей района народные коллективы «Незабудки» и «Рябинушки». После они уступили место на сцене отрядам мэра, которые сразились в танцевальном баттле. Также для гостей начала работать ярмарка, где любой желающий мог посмотреть и купить изделия народного промысла тагильских мастеров.

Как сообщает «Тагил-ТВ», праздник продолжится до вечера. С 16 до 19 часов для жителей района пройдет концертная программа на площади перед Дворцом культуры и искусства НТМК.

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#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Отдых#Свердловская область#Праздник#Ярмарка#Тагилстрой#Тагилстроевский район#Концерт
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