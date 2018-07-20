Посвященные Дню Тагилстроевского района мероприятия прошли в Нижнем Тагиле

Первыми поздравили жителей района народные коллективы «Незабудки» и «Рябинушки». После они уступили место на сцене отрядам мэра, которые сразились в танцевальном баттле. Также для гостей начала работать ярмарка, где любой желающий мог посмотреть и купить изделия народного промысла тагильских мастеров.