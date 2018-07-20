Тротуар и перила восстановят на улицах Орджоникидзе и Свердлова в Нижнем Тагиле

После ремонтных работ, проведенных на улицах Орджоникидзе и Свердлова в Дзержинском районе Нижнего Тагила, коммунальщики не восстановили асфальт на тротуаре и не установили демонтированные перила. Это создало неудобства жителям города и, в первую очередь, участникам клуба Всероссийского общества слепых.