Тротуар и перила восстановят на улицах Орджоникидзе и Свердлова в Нижнем Тагиле

Posted 20 июля 2018,, 07:50
Published 20 июля 2018,, 07:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В июне 2018 года на улицах Орджоникидзе и Свердлова проходили плановые работы по замене аварийных участков трубопровода. После окончания ремонта траншею зарыли, а асфальт на тротуаре и демонтированные перила не восстановили. Отсутствие ограждения создало неудобства для участников клуба слепых, который находится вблизи места проведения работ.
Врио главы города Владислав Пинаев, ознакомившись с жалобами тагильчан на этот участок, поручил предприятию «Горэнерго» как можно скорее исправить ситуацию. К 19 июля коммунальщики выровняли пешеходную дорожку, установили ограждения и до конца недели планируют их покрасить, сообщает «Тагил-ТВ». Также идет составление сметной документации для выбора подрядчика, который займется восстановлением асфальтового покрытия.