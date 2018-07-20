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Posted 20 июля 2018,, 07:50

Published 20 июля 2018,, 07:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тротуар и перила восстановят на улицах Орджоникидзе и Свердлова в Нижнем Тагиле

20 июля 2018, 07:50
После ремонтных работ, проведенных на улицах Орджоникидзе и Свердлова в Дзержинском районе Нижнего Тагила, коммунальщики не восстановили асфальт на тротуаре и не установили демонтированные перила. Это создало неудобства жителям города и, в первую очередь, участникам клуба Всероссийского общества слепых.

В июне 2018 года на улицах Орджоникидзе и Свердлова проходили плановые работы по замене аварийных участков трубопровода. После окончания ремонта траншею зарыли, а асфальт на тротуаре и демонтированные перила не восстановили. Отсутствие ограждения создало неудобства для участников клуба слепых, который находится вблизи места проведения работ.

Врио главы города Владислав Пинаев, ознакомившись с жалобами тагильчан на этот участок, поручил предприятию «Горэнерго» как можно скорее исправить ситуацию. К 19 июля коммунальщики выровняли пешеходную дорожку, установили ограждения и до конца недели планируют их покрасить, сообщает «Тагил-ТВ». Также идет составление сметной документации для выбора подрядчика, который займется восстановлением асфальтового покрытия.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорога#Владислав Пинаев#Ремонт дорог#Дзержинский район#Горэнерго#Асфальт#Слепые#Орджоникидзе#Восстановление#Свердлова
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