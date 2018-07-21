9,1 млн руб. выделено на вертикальную планировку в нижнетагильском парке «Народный»

По контракту субподрядчик должен будет выполнить работы по вертикальной планировке парка «Народный», которая позволит привести естественный рельеф территории в соответствующее состояние для дальнейшей застройки. Кроме того, субподрядчик должен будет провести демонтажные работы, включающие разборку бортовых на бетонном основании, разборку бетонных фундаментов, а также погрузку при автомобильных перевозках строительного мусора с помощью экскаваторов.