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Posted 21 июля 2018,, 12:00

Published 21 июля 2018,, 12:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

9,1 млн руб. выделено на вертикальную планировку в нижнетагильском парке «Народный»

21 июля 2018, 12:00
9,1 млн рублей выделено на выполнение работ по благоустройству и вертикальной планировке в парке отдыха «Народный», расположенном от ул. Фрунзе до ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле.

Заказчиком на проведение работ выступает МУП «Тагилдорстрой». Предприятие разместило информацию о начале закупки на сайте госзакупок 19 июля.

Заявки будут приниматься до 27 июля. Итоги закупки будут подведены 1 августа.

По контракту субподрядчик должен будет выполнить работы по вертикальной планировке парка «Народный», которая позволит привести естественный рельеф территории в соответствующее состояние для дальнейшей застройки. Кроме того, субподрядчик должен будет провести демонтажные работы, включающие разборку бортовых на бетонном основании, разборку бетонных фундаментов, а также погрузку при автомобильных перевозках строительного мусора с помощью экскаваторов.

Кроме того, в перечень работ по благоустройству входит демонтаж чугунных люков и установка новых головин колодцев, мощение и укладка бетона на игровых площадках, спортплощадках, хоккейном корте, хозплощадке, беседке, атлетической площадке, укладка тротуаров и подготовка почвы для устройства газона.

Все работы, предусмотренные договором, должны быть выполнены субподрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ с момента подписания договора до 1 октября. В случае допущения недостатков или иных отступлений от требований проектно-сметной документации субподрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в срок, определенный подрядчиком.

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#Экономика#Нижний Тагил#Подрядчик#Благоустройство#Народный#Парк Народный#Газон#Демонтаж#Работы#План работ
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