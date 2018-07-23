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Posted 23 июля 2018,, 14:00

Published 23 июля 2018,, 14:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Уралхимпласт» оштрафован за загрязнение воздуха и почвы в Нижнем Тагиле

23 июля 2018, 14:00
По результатам проверки Росприроднадзора Свердловской области ПАО «Уралхимпласт» заплатит штраф 400 тыс. рублей за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и загрязнение токсинами воздуха и почвы Нижнего Тагила.

С 2014 по 2016 год предприятие «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле нарушало законодательство об охране окружающей среды.

Инспекторам Росприроднадзора удалось установить, что на полигоне захоронения токсичных промышленных отходов не в полной мере осуществлялся лабораторный контроль. Также стало известно, что предприятие вело деятельность не имея утверждённых лимитов на размещение токсичных веществ. При этом руководство «Уралхимпласт» не давало никаких указаний на проведение мероприятий по охране земель.

Как сообщает «Правда УРФО», в отношении юридического лица были возбуждены административные дела, рассмотрев которые, суд приговорил организацию к штрафу в размере 400 тыс. рублей.

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