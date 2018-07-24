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Posted 24 июля 2018,, 13:50

Published 24 июля 2018,, 13:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Глава Хакасии Виктор Зимин приезжал ночью на горящую свалку Черногорска

24 июля 2018, 13:50
В ночь на 24 июля в городе Черногорске в Хакасии из-за ветра ухудшилась пожароопасная обстановка на полигоне твердых бытовых объектов. По причине сильного задымления ввели режим ЧС. На место произошедшего приехал глава Хакасии Виктор Зимин.

Как сообщает издание АИС, в соцсетях Зимину в личные сообщения поступали жалобы от местных жителей по поводу задымления и тошноты. Он сразу же ночью отправился на место для создания оперативного штаба по устранению возгорания.

Городские чиновники не обратились за помощью к республиканским структурам. За это они получили выговор от главы Хакасии.

Но Зимин отдал решение проблемы в руки профильных министерств и ведомств. Он рассказал, что пожар не несет угрозы для жилых домов, но в городе сохраняется все еще много дыма. Глава региона распорядился, чтобы возгорание на полигоне твердых бытовых объектов устранили максимально оперативно. Кроме этого, он решил оказать материальную поддержку Черногорску и ввести в городе режим ЧС - об этом стало известно 24 июля на заседании правительства Хакасии.

Как только к месту инцидента приехал Зимин, к ликвидации огня привлекли 24 единицы техники. В настоящее время они заняты отсыпкой грунта. На месте дежурит МЧС.

Если направление ветра сменится, дым направится к населенным пунктам. Республиканские власти попросили местное население проявлять спокойствие и терпение при такой ситуации.

#Общество
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