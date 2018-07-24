Глава Хакасии Виктор Зимин приезжал ночью на горящую свалку Черногорска

Но Зимин отдал решение проблемы в руки профильных министерств и ведомств. Он рассказал, что пожар не несет угрозы для жилых домов, но в городе сохраняется все еще много дыма. Глава региона распорядился, чтобы возгорание на полигоне твердых бытовых объектов устранили максимально оперативно. Кроме этого, он решил оказать материальную поддержку Черногорску и ввести в городе режим ЧС - об этом стало известно 24 июля на заседании правительства Хакасии.