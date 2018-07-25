Развитие территориального самоуправления в Тагиле - лучшая муниципальная практика

После того, как в 2012 году Ленда возглавил аппарат мэрии Нижнего Тагила, в городе в разы выросло число зарегистрированных ТОСов, и на сегодня это десятки реально действующих организаций, решающих самые разные проблемы, от внутрирайонных вопросов благоустройства до деталей реализации крупных проектов. Ценность привлечения к диалогу активных горожан отметил и врио главы города Владислав Пинаев.