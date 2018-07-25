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Развитие территориального самоуправления в Тагиле - лучшая муниципальная практика

25 июля 2018, 12:05
Инициатором создания ТОСов выступил глава аппарата мэрии Андрей Ленда.

Нижний Тагил завоевал первое место в конкурсе лучших муниципальных практик на региональном этапе и представит свои проекты на федеральном уровне. Победу городу присудили в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Главным инструментом в выстраивании обратной связи мэрии с горожанами в Нижнем Тагиле стали органы территориального общественного самоуправления (ТОС). Это направление работы является одним из приоритетных в городской администрации, а основным инициатором его развития выступил глава аппарата мэрии Андрей Ленда.

Сегодня ни в одном городе не встретишь столь развитого института территориального самоуправления, как в Нижнем Тагиле. Вижу, насколько важные проблемы они помогают решать благодаря неравнодушию, активности самих горожан, - отметил он.

После того, как в 2012 году Ленда возглавил аппарат мэрии Нижнего Тагила, в городе в разы выросло число зарегистрированных ТОСов, и на сегодня это десятки реально действующих организаций, решающих самые разные проблемы, от внутрирайонных вопросов благоустройства до деталей реализации крупных проектов. Ценность привлечения к диалогу активных горожан отметил и врио главы города Владислав Пинаев.

Приоритетный проект реализовывается в Нижнем Тагиле второй год, муниципалитетом накоплен значительный опыт его внедрения, в том числе, в направлении активного взаимодействия с горожанами по вопросам благоустройства, как дворовых территорий, так и общественных пространств, - заявил Пинаев.

Далее проекты-победители, в том числе и нижнетагильский, будут представлены на федеральном уровне, где муниципалитеты со всей России будут представлять свои наработки по всем направлениям городской среды.

#Благоустройство#Андрей Ленда#ТОС#Нижний Тагил#Общество
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