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Posted 25 июля 2018, 01:30

Published 25 июля 2018, 01:30

Modified 24 февраля, 12:34

Updated 24 февраля, 12:34

Влад Соколовский и Рита Дакота выступят на Дне города в Нижнем Тагиле

25 июля 2018, 01:30
В День города в Нижнем Тагиле выступят приглашенные звезды — выпускники «Фабрики звезд» Влад Соколовский и Рита Дакота.

Молодые люди поженились в 2015 году. Сейчас они выступают с совместным шоу, которое, вероятно, покажут в Нижнем Тагиле. Напомним, празднование Дня города пройдет 11 августа.

Влад Соколовский на проекте «Фабрика звезд» занял третье место в составе группы «БиС». Но в 2010 году музыкальный дуэт распался. Вскоре Соколовский начал новый сольный проект VS вместе с Константином Меладзе, но спустя год прекратил сотрудничество с продюсером.

У Влада Соколовского и Риты Дакоты есть дочь, которая родилась у супругов в 2017 году. Несмотря на возраст, малышка уже побывала в роли актрисы в клипе мамы на песню «Нежность».

Добавим, что в Нижний Тагил на Дне молодежи выступал Олег Маями, выпускник «Дома-2» и проекта «Голос». А на минувших выходных город посетила группа «Борис Бурдаев и Братья Грим».

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#Свободное время#Нижний Тагил#Концерт#День города#Звезды#Фабрика
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