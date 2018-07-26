Смоляное болото обнаружено вблизи санатория «Руш» под Нижним Тагилом

Posted 26 июля 2018,, 15:45
Published 26 июля 2018,, 15:45
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Жительница посёлка Руш Татьяна Фуражова пытается привлечь внимание администрации и служб города к находящемуся вблизи санатория смоляному болоту. Она обнаружила его случайно по пути к подруге.
Местные жители рассказали журналистам «Тагил-ТВ», что в трясине погибло несколько людей, а последней жертвой стала собака. Болото не различишь с первого взгляда, но стоит наступить на него и выбраться уже практически невозможно.
Татьяна собирает подписи местных жителей под обращением к администрации Нижнего Тагила с просьбой убрать болото и засыпать яму, в которой оно образовалось. На данный момент специалисты устанавливают кому принадлежит территория, на которой расположено болото, и разрабатывают план ликвидации скопления смолы.