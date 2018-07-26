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Posted 26 июля 2018,, 15:45

Published 26 июля 2018,, 15:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Смоляное болото обнаружено вблизи санатория «Руш» под Нижним Тагилом

26 июля 2018, 15:45
Болото из смолы, образовавшееся во время Великой Отечественной войны, было обнаружено жительницей посёлка Руш под Нижним Тагилом. По словам местных жителей, трясина уже стала причиной гибели не только животных, но и людей. Опасность усугубляется тем, что в двух шагах от болота расположен санаторий.

Жительница посёлка Руш Татьяна Фуражова пытается привлечь внимание администрации и служб города к находящемуся вблизи санатория смоляному болоту. Она обнаружила его случайно по пути к подруге.

Местные жители рассказали журналистам «Тагил-ТВ», что в трясине погибло несколько людей, а последней жертвой стала собака. Болото не различишь с первого взгляда, но стоит наступить на него и выбраться уже практически невозможно.

Татьяна собирает подписи местных жителей под обращением к администрации Нижнего Тагила с просьбой убрать болото и засыпать яму, в которой оно образовалось. На данный момент специалисты устанавливают кому принадлежит территория, на которой расположено болото, и разрабатывают план ликвидации скопления смолы.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Администрация#Опасность#Руш#Санаторий#Болото#Жертвы
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