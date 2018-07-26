Смоляное болото обнаружено вблизи санатория «Руш» под Нижним Тагилом

Болото из смолы, образовавшееся во время Великой Отечественной войны, было обнаружено жительницей посёлка Руш под Нижним Тагилом. По словам местных жителей, трясина уже стала причиной гибели не только животных, но и людей. Опасность усугубляется тем, что в двух шагах от болота расположен санаторий.