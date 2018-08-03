Круглошлифовальные станки по металлу

Posted 3 августа 2018,, 12:50
Published 3 августа 2018,, 12:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Если сказать в двух словах, то данное оборудование предназначено для обработки заготовок цилиндрической формы, фиксируемых в патроне и в центральной части. Для получения качественного результата подача обрабатываемой детали может быть поперечной и продольной.
Задействуют круглошлифовальный станок на финишных этапах обработки заготовок. После того, как деталь подверглась обработке на фрезеровочном и токарном станках.
Если стоит задача приобрести круглошлифовальный станок, то, выбирая устройство, первым делом акцентировать внимание нужно на типе оборудования. От типа зависят основные параметры шлифования. Что касается их, то они следующие:
Параметры указаны в паспорте оборудования. В нем же можно найти и чертеж установки, созданный в соответствии с государственным стандартом.
Ряд моментов, с которыми можно познакомиться в паспорте, оказывают влияние на классификацию станка:
1. Классические или простые круглошлифовальные станки. Они ориентированы на работу с заготовками определенной формы и размеров;
2. Универсальные станки. Оборудование оснащено дополнительной бабкой. Кроме этого универсальное оборудование дает возможность поворачивать, как сам круг, так и заготовку. В комплекте с любым универсальным чертежом идет паспорт, где отображены все его особенности.
Ряд технических характеристик в обязательном порядке отображают, как в чертеже, так и в паспорте. Как правило, их перечень следующий: