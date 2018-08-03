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Posted 3 августа 2018,, 12:50

Published 3 августа 2018,, 12:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Круглошлифовальные станки по металлу

3 августа 2018, 12:50
Обработка поверхности металла осуществляется с помощью различного оборудования. Если стоит задачу изменить показатель шероховатости цилиндрической заготовки, то задействуют круглошлифовальный станок. Стоит обратить внимание на то, что он собой представляет и его особенности.

Круглошлифовальный станок - назначение

Если сказать в двух словах, то данное оборудование предназначено для обработки заготовок цилиндрической формы, фиксируемых в патроне и в центральной части. Для получения качественного результата подача обрабатываемой детали может быть поперечной и продольной.

Задействуют круглошлифовальный станок на финишных этапах обработки заготовок. После того, как деталь подверглась обработке на фрезеровочном и токарном станках.

Параметры оборудования

Если стоит задача приобрести круглошлифовальный станок, то, выбирая устройство, первым делом акцентировать внимание нужно на типе оборудования. От типа зависят основные параметры шлифования. Что касается их, то они следующие:

  • скорость вращения;
  • диаметр круга;
  • размеры устанавливаемого центра.

Параметры указаны в паспорте оборудования. В нем же можно найти и чертеж установки, созданный в соответствии с государственным стандартом.

Классификация

Ряд моментов, с которыми можно познакомиться в паспорте, оказывают влияние на классификацию станка:

1. Классические или простые круглошлифовальные станки. Они ориентированы на работу с заготовками определенной формы и размеров;

2. Универсальные станки. Оборудование оснащено дополнительной бабкой. Кроме этого универсальное оборудование дает возможность поворачивать, как сам круг, так и заготовку. В комплекте с любым универсальным чертежом идет паспорт, где отображены все его особенности.

Главные характеристики

Ряд технических характеристик в обязательном порядке отображают, как в чертеже, так и в паспорте. Как правило, их перечень следующий:

  • мощность. Помогает определить производительность оборудования. Указывается в кВт;
  • питаемое напряжение. Машина может работать, как от сети 380 В, так и 220 В;
  • диаметр шлифовального круга. Он имеет размеры, четко соответствующие государственному стандарту;
  • число оборотов. Оказывает влияние на скорость вращения круга;
  • размер рабочего стола. В определенных ситуациях могут быть задействованы и бесцентровые шлиф-станки.

В настоящее время некоторые круглошлифовальные станки оснащают системами автоматизации.

#Свободное время#Металл#Шлифовальные станки
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