Автобус с тагильскими туристами столкнулся с двумя иномарками в Перми

По предварительной версии, автобус двигался по улице Белинского, когда города накрыл мощный ураган. В этот момент на перекресток выехал белый Volkswagen Touareg. Водитель автобуса не успел затормозить и протаранил иномарку, которая от удара выскочила на встречную полосу, где столкнулась с черной Mitsubishi. Вторую машину от удара развернуло и она протаранила ограждение.