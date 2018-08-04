Автобус с тагильскими туристами столкнулся с двумя иномарками в Перми

Posted 4 августа 2018,, 04:40
Published 4 августа 2018,, 04:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
3 августа в центре Перми произошло ДТП с участием двух иномарок и междугороднего автобуса, который вез туристов из Нижнего Тагила.
По предварительной версии, автобус двигался по улице Белинского, когда города накрыл мощный ураган. В этот момент на перекресток выехал белый Volkswagen Touareg. Водитель автобуса не успел затормозить и протаранил иномарку, которая от удара выскочила на встречную полосу, где столкнулась с черной Mitsubishi. Вторую машину от удара развернуло и она протаранила ограждение.
Я шёл по улице Белинского и остановился на секунду, чтобы прочитать сообщение, которое пришло мне на телефон. В ту же секунду прямо передо мной чёрная машина задом таранит ограждение,рассказал очевидец, которого чуть не сбила Mitsubishi.
Как сообщает «В курсе.ру», информации о пострадавших не поступало. В обстоятельствах ДТП будут разбираться сотрудники дорожной полиции.