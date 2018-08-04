tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 августа 2018,, 04:40

Published 4 августа 2018,, 04:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Автобус с тагильскими туристами столкнулся с двумя иномарками в Перми

4 августа 2018, 04:40
В центре Перми междугородний автобус с туристами из Нижнего Тагила стал участником ДТП с двумя иномарками. Информации о пострадавших в аварии не поступало.

3 августа в центре Перми произошло ДТП с участием двух иномарок и междугороднего автобуса, который вез туристов из Нижнего Тагила.

По предварительной версии, автобус двигался по улице Белинского, когда города накрыл мощный ураган. В этот момент на перекресток выехал белый Volkswagen Touareg. Водитель автобуса не успел затормозить и протаранил иномарку, которая от удара выскочила на встречную полосу, где столкнулась с черной Mitsubishi. Вторую машину от удара развернуло и она протаранила ограждение.

Я шёл по улице Белинского и остановился на секунду, чтобы прочитать сообщение, которое пришло мне на телефон. В ту же секунду прямо передо мной чёрная машина задом таранит ограждение,рассказал очевидец, которого чуть не сбила Mitsubishi.

Как сообщает «В курсе.ру», информации о пострадавших не поступало. В обстоятельствах ДТП будут разбираться сотрудники дорожной полиции.

Материалы по теме
Бетономешалка, «ГАЗель» полиции и автобус: массовое ДТП в Каменске-Уральском
#Транспорт#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Автобус#Легковые авто#Пермь#Туристы#Пермский край#Иномарки
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07