Театральный городок появится в центре Нижнего Тагила в День города

Posted 7 августа 2018,, 14:40
Published 7 августа 2018,, 14:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В День города в центре Нижнего Тагила откроется Театроград. На уличной сцене будут показаны спектакли, как для самых маленьких жителей города, так и для зрителей постарше.
Рядом со сценой появятся шатры, где каждый зритель сможет принять участие в мастер-классе от бутафоров, художников, швей и артистов. Тагильчане научатся кукловождению, искусству ниткографии и освоят пошив весёлых и простых игрушек.
Помимо спектаклей и мастер-классов гостей ожидают конкурсы с призами и викторины, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Организаторы Театрограда обещают веселье при любой погоде.