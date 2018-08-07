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Posted 7 августа 2018,, 14:40

Published 7 августа 2018,, 14:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Театральный городок появится в центре Нижнего Тагила в День города

7 августа 2018, 14:40
Тагильчане всех возрастов смогут насладиться выступлением артистов Театрограда, который начнёт работу в День города. Также жители города, помимо просмотра спектаклей, смогут прикоснуться к тайнам театрального искусства, посетив мастер-классы.

В День города в центре Нижнего Тагила откроется Театроград. На уличной сцене будут показаны спектакли, как для самых маленьких жителей города, так и для зрителей постарше.

Рядом со сценой появятся шатры, где каждый зритель сможет принять участие в мастер-классе от бутафоров, художников, швей и артистов. Тагильчане научатся кукловождению, искусству ниткографии и освоят пошив весёлых и простых игрушек.

Помимо спектаклей и мастер-классов гостей ожидают конкурсы с призами и викторины, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Организаторы Театрограда обещают веселье при любой погоде.

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