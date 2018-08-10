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Posted 10 августа 2018, 10:45

Published 10 августа 2018, 10:45

Modified 24 февраля, 12:35

Updated 24 февраля, 12:35

Теплые выходные без осадков ожидаются в Нижнем Тагиле

10 августа 2018, 10:45
По сообщениям синоптиков из Уральского гидрометцентра, к выходным в Нижнем Тагиле потеплеет.

Сегодня, 10 августа, воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +20 градусов. Осадки не ожидаются.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +14…+16 градусов.

11 августа, в субботу, столбик термометра поднимется до +20…+22 градусов. Возможен небольшой дождь.

Ночью с субботы на воскресенье ожидается небольшое похолодание до +9…+11 градусов.

12 августа, в воскресенье, вновь потеплеет до +23…+25. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

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