Теплые выходные без осадков ожидаются в Нижнем Тагиле

Posted 10 августа 2018, 10:45
Published 10 августа 2018, 10:45
Modified 24 февраля, 12:35
Updated 24 февраля, 12:35
Сегодня, 10 августа, воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +20 градусов. Осадки не ожидаются.
В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +14…+16 градусов.
11 августа, в субботу, столбик термометра поднимется до +20…+22 градусов. Возможен небольшой дождь.
Ночью с субботы на воскресенье ожидается небольшое похолодание до +9…+11 градусов.
12 августа, в воскресенье, вновь потеплеет до +23…+25. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.