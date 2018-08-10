Теплые выходные без осадков ожидаются в Нижнем Тагиле

По сообщениям синоптиков из Уральского гидрометцентра, к выходным в Нижнем Тагиле потеплеет.

Сегодня, 10 августа, воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +20 градусов. Осадки не ожидаются. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит +14…+16 градусов. 11 августа, в субботу, столбик термометра поднимется до +20…+22 градусов. Возможен небольшой дождь. Ночью с субботы на воскресенье ожидается небольшое похолодание до +9…+11 градусов. 12 августа, в воскресенье, вновь потеплеет до +23…+25. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Материалы по теме Нижнему Тагилу - 296 лет! Как отметить День рождения любимого города?