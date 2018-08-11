Театрград открылся в Нижнем Тагиле в День города

Posted 11 августа 2018,, 15:05
Published 11 августа 2018,, 15:05
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
11 августа, в день 296-летия Нижнего Тагила, в центре города открылся Театрград. Артисты Драматического театра и Театра кукол расскажут шесть добрых сказок жителям города. После представления зрителей ждет сказочный перепляс и концерт группы «Шляпу Сдул».
А на площадке за Театром драмы открыт Мастерград. Театральные мастера обучают здесь тому, как «оживить» куклу, сделать из бумаги гиацинт, рассказывают секреты изготовления мягкой игрушки.