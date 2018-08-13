День города, высокие посадки и проблемы планеты: итоги недели в Нижнем Тагиле

А давайте попробуем предположить, исходя из дела в отношении одного инспектора ПДН из Свердловской области. Женщина получила 3 года колонии за то, что не возбудила уголовное дело в 2014 году, когда заподозрила проблемы в одной семье. Девочка со ссадинами на теле сказала полиции, что упала, а родители это подтвердили. Инспектор отказала в возбуждении дела. Однако через год - при повторении истории - девочка уже призналась в насильственных действиях со стороны отчима. Мужчину посадили на 19 лет.