Полная замена кровли произойдёт в школе №55 в Нижнем Тагиле

В образовательном учреждении на протяжении 7 лет протекала крыша. Владислав Юрьевич вместе со строителями поднялся на здание, чтобы ознакомиться с проблемой. Несмотря на то, что школа была принята к новому учебному году, врио главы города поручил полностью заменить кровлю, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.