Полная замена кровли произойдёт в школе №55 в Нижнем Тагиле

Posted 14 августа 2018,, 17:30
Published 14 августа 2018,, 17:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
14 августа временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время объезда жилых дворов и объектов социального назначения Дзержинского района посетил школу №55.
В образовательном учреждении на протяжении 7 лет протекала крыша. Владислав Юрьевич вместе со строителями поднялся на здание, чтобы ознакомиться с проблемой. Несмотря на то, что школа была принята к новому учебному году, врио главы города поручил полностью заменить кровлю, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Рабочие уже приступили к снятию старого кровельного пирога. Закончить работы планируется до 1 сентября. Дальнейшая установка гидроизоляции учебному процессу не помешает, заверили строители.