Шесть детских садов могут появиться в Нижнем Тагиле в 2019 году

Почему детские сады? Есть требования определенные к ясельным группам. Они должны располагаться только на первых этажах. Так как детсады двухэтажные, то в итоге, строя один садик, мы переселяем на второй этаж группу с первого этажа, с детских садов других районов. А помещения ремонтируем и заселяем ясельными группами,пояснил врио главы Нижнего Тагила.