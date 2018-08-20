С топорами и без, дикое золото и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в семье с долгами за коммуналку свыше 1 миллиона рублей проживают четверо малолетних детей. Соседи жалуются на нетрезвых родителей, в квартире якобы идет ремонт («папа сам проводку меняет»), а дедушка одного из детей носит из магазина просроченные продукты, чтобы им было что есть. В ПДН Нижнего Тагила говорят, что семья давно состоит на учете. Странно только, почему дети до сих пор проживают в убогих условиях с пьющей семьей, которая пользуется коммунальными услугами бесплатно уже не первый год.