С топорами и без, дикое золото и большие планы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 20 августа 2018,, 11:25
Published 20 августа 2018,, 11:25
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Я не знаю, что творится в головах героев некоторых публикаций.
Эти истории трагичны. Но не говорить о них нельзя. Помня о таких бесчинствах, мы будем внимательнее к другим людям.
Дети без внимания взрослых, без занятости и особых увлечений могут стать убийцами. Люди с зависимостями и психическими отклонениями могут быть опасны для общества, и их нужно направлять на лечение к специалистам.
Некоторым людям с собой не справиться без помощи посторонних — и если общество будет идти мимо, однажды такой человек может настигнуть любого.
Троица девушек потратила 15 000 рублей с чужой карточки. Не на брошки-сережки и не на лабутены, а на алкоголь. Видимо, чтобы возвращать потом нечего было.
А вот золотой сережки с бриллиантом лишилась другая тагильчанка: украшение исчезло после посещения контактного зоопарка и, собственно, после контакта девушки с обезьянками.
Отношение к золоту у уральцев особенно трепетное: видимо, оно дороже, чем все, что окружает. Как минимум так считают местные золотодобытчики, которые страшным образом загрязняют реку Тагил. Прокуратура разбирается, кто именно сливает глину в реку, которая потом идет в город для горячего водоснабжения.
На 50 тысяч рублей оштрафован уральский пристав за то, что в течение 2 лет занимался служебным подлогом и в целом не предпринимал нужных мер по поиску должников. А вы спрашиваете, почему у нас алименты платят плохо: да никто и не старается.
Старалась, да не так: сотрудница Ростехнадзора в Нижнем Тагиле получила 4 года колонии и штраф в четырехкратном размере за взятку в 200 000 рублей.
В Нижнем Тагиле в семье с долгами за коммуналку свыше 1 миллиона рублей проживают четверо малолетних детей. Соседи жалуются на нетрезвых родителей, в квартире якобы идет ремонт («папа сам проводку меняет»), а дедушка одного из детей носит из магазина просроченные продукты, чтобы им было что есть. В ПДН Нижнего Тагила говорят, что семья давно состоит на учете. Странно только, почему дети до сих пор проживают в убогих условиях с пьющей семьей, которая пользуется коммунальными услугами бесплатно уже не первый год.
Подсластить итоги минувшей недели мы решили интересной беседой с тагильскими летающими лыжниками. Эти ребята — гордость свердловской сборной, а войти в число спортсменов (причем бесплатно) могут дети с 9 лет.
Хорошей новостью для пассажиров маршрута №55 станет появление на рейсах с 21 августа автобусов вместо старых маршруток.
Также на минувшей неделе стали известны новые факты о действующих в Нижнем Тагиле проектах, а также необычные планы города:
И пару слов о будущем — о детях. В Нижнем Тагиле работают самые разные детские сады с интересным оборудованием, необычными решениями и современными технологиями. Ранее мы рассказывали о таких садиках в МАДОУ «Детство», а на прошлой неделе редакция побывала в учреждениях МАДОУ «Радость». Смотрите фото — там много всего занятного!