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Posted 23 августа 2018,, 18:00

Published 23 августа 2018,, 18:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

7 тыс. домовладений в Нижнем Тагиле будут подключены к газу

23 августа 2018, 18:00
На прошедшем заседании Правительства Свердловской области, где был поднят вопрос о снабжении городов региона газом, врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился успехами в вопросах газификации муниципалитета.

Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев поделился с членами областного правительства результатами развития газовой инфраструктуры города.

По его словам, на данный момент проделана большая работа и в планах новые проекты. В случае их реализации к газу будут подключены 7 тыс. домовладений Нижнего Тагила. При этом, со слов Владислава Юрьевича, происходит информирование горожан о способах технического присоединения к тем газовым сетям, которые имеются и тем, которые появятся в ближайшем будущем.

Как сообщает «Тагил-ТВ», за последние 5 лет в Свердловской области были построены и введены в эксплуатацию почти 2,5 тысячи километров газовых сетей. При этом совокупный объём инвестиции в развитие газовой инфраструктуры области составил около 5 млрд рублей.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Владислав Пинаев#Природный газ#Жилые дома#Бытовой газ#Областное правительство#Газопровод#Газоснабжение#Газовые плиты
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